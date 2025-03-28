Короля Чарльза срочно госпитализировали из-за онкологии

Букигемский дворец сделал официальное заявление в отношении здоровья короля.

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Чарльз III лечится от хронического заболевания/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

Почему госпитализировали монарха

Что известно официально

Король Карл III провел некоторое время в больнице в четверг после того, как у него возникли временные побочные эффекты во время лечения рака, сообщил Букингемский дворец.

По данным Би-Би-Си, король вернулся в Кларенс-хаус, где, как сообщается, он продолжает работать над государственными документами и звонить из своего кабинета. Он также отменил экскурсию по Бирмингему в пятницу, действуя по совету врача.

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Представитель Букингемского дворца сообщил, что в его график встреч с тремя послами в четверг также будут внесены изменения.

Принц Гарри поделился заявлением Дворца / Фото Instagram/princeharryofengland

"Завтра он должен был провести четыре публичных мероприятия в Бирмингеме и очень разочарован тем, что пропустил их в этот раз", — говорится в заявлении дворца.

"Он очень надеется, что их можно будет перенести в надлежащее время, и приносит свои глубочайшие извинения всем тем, кто так усердно работал, чтобы сделать запланированный визит возможным".

король Чарльз III, королева Камилла / ua.depositphotos.com

Источник во дворце описал это как "самую незначительную неровность на дороге, которая движется в правильном направлении".

Дворец не предоставил дополнительной информации о его побочных эффектах. Королева Камилла посетила прием в Уэмбли, на севере Лондона, в четверг и не присоединилась к королю во время его краткого пребывания в больнице.

Чарльз III / ua.depositphotos.com

После того, как дворец опубликовал эту новость, пресс-секретарь премьер-министра сэра Кира Стармера заявила, что он "желает Его Величеству Королю всего самого наилучшего".

Король Чарльз / инфографика: Главред

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