"Мне больно и страшно": победительница Холостяка сообщила о драме в отношениях

Катерина Лозовицкая поделилась не радостной новостью.

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Катерина Лозовицкая сообщила о расставании / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna_lozovytska

Кратко:

Катерина Лозовицкая рассказала о расставании

По какой причине рассталась пара

Победительница проекта Холостяк-12 с Алексом Топольским, модель Екатерина Лозовицкая сообщила печальную новость.

На своей странице в Instagram, Лозовицкая поделилась с поклонниками о том, рассталась со своим парнем, с которым она встречалась два года.

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"Мы больше не вместе. Мы прошли очень много всего бок о бок. Мы родные люди. Однако, к сожалению, иногда пути расходятся, и никто в этом не виноват. Так вышло и в нашем случае. Между нами нет грязи, обид или измен. Между нами есть уважение, благодарность и желание невероятного счастья друг другу", - рассказала она о причинах расставания.

По ее словам, ей непросто далось это решение. "Мне больно, мне грустно, мне страшно. Однако эта жизнь и так бывает. Я очень благодарна вам за то, что уважали мое молчание", - добавила она.

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Ранее также модель Екатерина Лозовицкая, впервые показала своего нового парня.

Напомним, что победительница Холостяка жестко вывела Топольского на чистую воду. Катя Лозовицкая рассказала свою версию расставания звездной пары. По словам Лозовицкой, "откровение" Топольского относительно самой Кати, буквально шокировало ее.

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