"Не так просто": Оксана Билозир раскрыла детали личной жизни после развода

Билозир призналась, есть ли у нее романтические отношения сейчас.

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Оксана Билозир личная жизнь - певица рассказала, есть ли у нее партнер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir

Кратко:

Оксана Билозир и Роман Недзельский уже два года в разводе

Артистка рассказала, почему не ищет нового мужчину

Украинская певица, политический деятель и Народная артистка Украины Оксана Билозир рассталась с музыкантом, военным и продюсером Романом Недзельским, весной 2023 года. Пара была в браке 33 года.

О своей личной жизни после развода артистка рассказала в беседе с ТСН.ua на "Музыкальной платформе". Билозир призналась, что сейчас она одна, и в таком положении ей очень комфортно - рядом с собой она не видит пока потенциальных достойных партнеров.

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"Пока мне комфортно самой. Это не так просто найти себе человека. И более того, я не ставлю себе такой цели, потому что у меня действительно много работы, концертов. Я не сижу дома, не смотрю в окно и не плачу в платочек. Но, честно говоря, пока я не вижу пары никакой для себя. Более того, я не даю никому повода проявлять в мою сторону сантименты. Я не вижу, кому их давать", - говорит Оксана Владимировна.

Роман Недзельский и Оксана Билозир / facebook.com/oksana.bilozir

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О персоне: Оксана Билозир Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

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