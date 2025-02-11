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"Она пациент сложный": невестка предательницы Королевой борется за здоровье

Элина Чигис
11 февраля 2025, 10:23
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Мелиссе Фокс предстоит долгий путь лечения.
Архип Глушко, Мелисса Фокс, Наташа Королева
Невестка Наташи Королевой продолжает лечение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Фокс, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Мелисса Фокс готовится к новой операции
  • Наташа Королева рассказала о состоянии невестки

Невестка российской певицы Наташи Королевой – бывшая стриптизерша Мелисса Фокс уже перенесла вторую операцию.

Напомним, Наташа Королева родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине.

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Как сообщают пропагандистские росСМИ, у Мелиссы большие проблемы со здоровьем, ведь ей необходимо исправить деформацию костей черепа, но девушка "сердечница".

Оказывается, невестке предательницы нужно будет использовать кость с ноги - 18-20 сантиметров малоберцовой кости с мышцами и сосудами.

У Мелиссы Фокс деформирована челюсть
У Мелиссы Фокс деформирована челюсть / фото: instagram.com, Мелисса Фокс

"Мне нужна челюстно-лицевая хирургия, это нереально больно и страшно. Под наркозом я не находилась. Для меня это опасно, потому что я сердечница. У меня порок сердца врожденный", - рассказала Мелисса.

Состояние жены сына прокомментировала и сама певица.

"Только первые этапы начались. Она пациент сложный, не каждый врач берется", - уточнила запроданка.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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