"Она пациент сложный": невестка предательницы Королевой борется за здоровье

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- Мелисса Фокс готовится к новой операции
- Наташа Королева рассказала о состоянии невестки
Невестка российской певицы Наташи Королевой – бывшая стриптизерша Мелисса Фокс уже перенесла вторую операцию.
Напомним, Наташа Королева родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, у Мелиссы большие проблемы со здоровьем, ведь ей необходимо исправить деформацию костей черепа, но девушка "сердечница".
Оказывается, невестке предательницы нужно будет использовать кость с ноги - 18-20 сантиметров малоберцовой кости с мышцами и сосудами.
"Мне нужна челюстно-лицевая хирургия, это нереально больно и страшно. Под наркозом я не находилась. Для меня это опасно, потому что я сердечница. У меня порок сердца врожденный", - рассказала Мелисса.
Состояние жены сына прокомментировала и сама певица.
"Только первые этапы начались. Она пациент сложный, не каждый врач берется", - уточнила запроданка.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.
А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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