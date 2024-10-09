"Поженились мы по расчету": муж покойной Нины Матвиенко раскрыл секрет их брака

Петр Гончар долго добивался внимания от Нины Матвиенко.

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Петр Гончар рассказал, как начались его отношения с Ниной Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko/?hl=uk

Украинский художник Петр Гончар поделился, как женился на легендарной украинской певице Нине Матвиенко, которая умерла в прошлом году, по расчету.

Во время съемок шоу "Говорить вся країна" на канале "1+1 Україна" художник отметил, что у него и Матвиенко не было любви с первого взгляда.

"Это было вживание в любовь, познание более глубокого. А началось все, что влюбился в ее голос, добивался очень долго. Три года. Она немножко старше меня, а мне было 18 лет. Вот просился, просился, пока в армию не пошел. Поженились мы по расчету. Влюбились друг в друга, а свадьба состоялась по расчету. В хоре давали квартиры, я как раз пришел в отпуск армейский. Она говорит, что такая ситуация: "Хочешь – женись", – рассказал Петр.

Также художник отметил, что долгое время певица держала его на расстоянии, но все де их супружеская жизнь была счастливой.

Смотрите видео, где Петр Гончар рассказал о Нине Матвиенко:

Кто такая Нина Матвиенко? Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.

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