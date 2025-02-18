Сын Осадчей и Горбунова вывалил семейные тайны: смешное видео попало в сеть

Вы узнаете:
- Кто делает уроки с детьми Осадчей и Горбунова
- Кто больше экономит на подарках
Украинские ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, 18 февраля отмечают день рождения своего старшего сыночка Ивана.
Ведущие поделились новостью на своих страницах в Instagram. Они также решили особенно поздравить мальчика, придумав ему необычную игру. Ее главная цель была "немного поиздеваться" над звездными родителями.
Осадчая и Горбунов предложили сыну ответить на вопрос "Кто из родителей…"? Имениннику нужно было выбрать, кто больше подходит под описание и мокнуть того родителя в миску с водой.
Так, по мнению мальчика, папа, Юрий Горбунов больше занимается уроками с сыном и в этом вопросе является более строгим, чем мама Катя. Ведущий также, по мнению мальчика меньше экономит на подарках больше разрешает играть в планшет.
"И тут меня догнали эти уроки", - в шутку пожаловался Горбунов.
Екатерина же чаще включает телевизор, больше экономит на подарках и больше фотографирует детей в путешествиях.
На вопрос, кто больше волнуется, если Ивасик болеет - "нырнули" оба родителя.
"Мальчик наш, улыбайся всегда и будь счастлив!! Мы всегда рядом!" - подписали видео счастливые родители.
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Добавим, как сообщал Главред, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.
А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".
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Кто такая Катя Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
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