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Учел ошибки прошлого: миллиардер Безос готовит для невесты жесткий брачный контракт

Анна Подгорная
3 июня 2025, 01:30
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Лорен Санчес совсем скоро станет "миссис Безос", но есть условие.
Джефф Безос, Лорен Санчес
Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес - пара готовится заключить брачный контракт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Американский предприниматель и мультимиллиардер Джефф Безос развелся с Маккензи Скотт в 2019 году после 25 лет в браке. Женщина отсудила у бывшего избранника часть акций Amazon, которую на тот момент оценивали в $39 млрд.

В 2018 году, когда Безос был еще в официальных отношениях со Скотт, у него завязался роман с американской журналисткой и телеведущей Лорен Санчес, на тот момент также замужней. В мае 2023 года влюбленные обручились.

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Сейчас Безос и Санчес находятся на финальном этапе подготовки к свадьбе, которая должна состояться в Венеции. Важным моментом этого процесса является составление брачного контракта.

Как сообщает издание Hello Magazine, сейчас состояние Джеффа Безоса оценивается в 220 миллиардов долларов. Чтобы обезопасить свой капитал на случай развода, предприниматель дал своим юристам задание составить достаточно жесткий брачный контракт.

Джефф Безос, Лорен Санчес
Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес - пара готовится заключить брачный контракт / instagram.com/laurenwsanchez

В первую очередь документ, который специалисты назвали "конституцией отношений" Санчес и Безоса, направлен на то, чтобы сберечь активы, акции и недвижимость (в 10 различных странах мира), нажитые женихом до заключения брака.

Учитывая размеры капитала, процесс составления брачного договора такого уровня является сложнейшим и трудоемким процессом. Ожидается, что договор, который заключат Джефф Безос и Лорен Санчес, заложит определенный стандарт для будущих подобных контрактов для очень состоятельных людей.

Джефф Безос, Лорен Санчес
Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес - пара готовится заключить брачный контракт / instagram.com/laurenwsanchez

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Кто такой Джефф Безос?

Джеффри Престон "Джефф" Безос (фамилия при рождении — Йоргенсен) - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post. Один из богатейших людей мира. По данным Forbes состояние Безоса на май 2022 года оценивается в 150,1 млрд $, сообщает Википедия.

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