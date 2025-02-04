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В отчаянии: молодуха Петросяна пытается унизить хейтеров

Алена Кюпели
4 февраля 2025, 13:43
124
У молодой жены Петросяна все стабильно: ее хейтят, он отбивается.
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова вызверилась на критиков/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Вы узнаете:

  • Что сказала жена Петросяна
  • Почему она злится

Жена российского комика Евгения Петросяна, который поддерживает террористического вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова, в очередной раз попыталась отбиться от хейтеров.

Делает она это весьма своеобразно, вызывая новую порцию гнева и обсуждений в сети.

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На этот раз Брухунова высмеяла российских звезд шоу-бизнеса, которые открыто обсуждают ее, и назвала их "сбитыми летчиками".

Брухунова заявила, что "уважаемая публика" собирается вместе на "зашкварных передачках", чтобы обсудить и перемыть ей косточки, придумывая небылицы.

"И кто это делает? "Сбитые летчики". Мне даже их немного жаль. Актрисы, которые не снимаются в большом кино, певицы, которые превратились в говорящие головы, тарологи, нумерологи и блогеры-неудачники, из которых хлыщут фонтаны фекалий", — написала в Instagram Брухунова.

По ее словам, успешные и богатые люди не занимаются обсуждением других людей, так как они "живут свою лучшую жизнь", занимаются семьей, работой и имеют множество радостей, которыми наполнена жизнь психически здорового человека.

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Добавим, как сообщал Главред, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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