Камерон Бойс: болезнь, фильмы, биография актера

Камерон БойсБиография и фильмография актера / Instagram

Американская звезда Disney Камерон Бойс умер при странных обстоятельствах в очень молодом возрасте 6 июля.

Семья актера официально заявила, что Бойс умер от болезни, от которой лечился последнее время, и попросила немного конфиденциальности и спокойствия.

Но интернет-сайт TMZ, специализирующийся на освещении жизни знаменитостей, сообщил, что к Камерону приехала бригада скорой помощи, однако медики не смогли помочь актеру. Все произошло очень быстро, и он умер от судорог неизвестного происхождения, которые врачи идентифицировать не смогли.

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Родился Камерон Бойс 28 мая 1999 года, и дебютировал на сцене уже в 8 лет. он появился в клипе группы Panic! At The Disco. После этого в течение года успел принять участие сразу в нескольких проектах, в том число в ужасах и триллере.

Со своими четырьмя друзьями Бойс организовал танцевальную группу X Mob. Талантливого мальчишку вскоре заметили кинопродюсеры, и началась его кинокарьера. Первую роль Камерон получил в мистическом триллере Зеркала в 2008 году. Затем его сняли в боевике На крючке и Орлиный глаз. Адам Сэндлер пригласил Бойса сыграть в комедии Одноклассники одного из детей своего героя. Получил Камерон роль и в Одноклассниках 2.

Но по-настоящему звездным для него стал телепроект Наследники, который показывает телеканал Disney. Уже вышло три сезона сериала с Камероном в одной из главных родей. На этом же канале Бойс играл главную роль в сериале Джесси, где снимался с 12 до 16 лет (2011−2015). Его последней актерской работой для Disney стала роль в сериале Миссис Флетчер, премьера которого назначена на 2019 год.

Финансовое состояние молодого актера оценивали в 5 млн долларов, а за его страницей в Instagram следили 8,5 млн подписчиков.

Его родители - Либби и Виктор воспитывают также младшую дочь - Майю. Его друзья очень тепло отзываются о нем. Парень даже успел заняться благотворительностью - только в 2017 году он помог собрать 27 тысяч долларов на Проект Жажда, который помогал очищать и сохранять воду в странах Третьего мира, где ее не хватает обычным людям.

Фильмография Камерона Бойса

2008 – с Главный госпиталь: Ночная смена

2010 – ф Одноклассники

2010 – с Легион экстраординарных танцоров

2011 – с Держись, Чарли!

2011 – ф Джоди Моди и нескучное лето

2011 – с Танцевальная лихорадка!

2011 – 2015 – с Джесси

2012 – с Остин и Элли

2012 – 2015 – мс Джейк и пираты Нетландии

2013 – ф Одноклассники 2

2014 – мс Совершенный Человек-паук

2015 – с Лив и Мэдди

2015 – ф Наследники

2015 – 2017 – с Дневник геймера

2015 – 2017 – мс Наследники: Злодейский мир

2016 – с Реанимация

2016 – с Летний лагерь

2017 – ф Наследники 2

2017 – мс Человек-паук

2019 – ф Наследники 3

Камерон Бойс умер в ночь на 7 июля, и родители изъявили желание проститься с ним и провести похороны без излишнего внимания СМИ и фанатов.