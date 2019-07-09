Заболел: Стинг отменил концерт в Бельгии

Стинг / Instagram

Британский 67-летний музыкант и певец Стинг был вынужден отказаться от ближайшего выступления на фестивале в Европе.

Фанаты волнуются из-за отмены выступлений Стинга, так как по официальной версии концерт запретили врачи.

"С сожалением сообщаем, что выступление Стинга на Ghent Jazz Festival в Генте, Бельгия, в этот вечер должно быть отменено из-за запрета врачей. Информацию о возмещении стоимости билетов сообщим дополнительно", - говорится в заявлении.

Стинг / скриншот

Напомним, несколько лет назад Стинг пожаловался, что у него проблемы ос слухом. Врачи даже заставляли его носить слуховой аппарат. Однако неизвестно, связана ли отмена концертов с болезнью.