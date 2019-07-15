Новый агент 007: место Бонда займет чернокожая актриса

Бонд 25 - Лашанна Линч / Instagram

Благодаря участию в съемках знаменитой писательницы-феминистки Фиби Волтер-Бридж, история Джеймса Бонда завершится навсегда, но даст жизнь новой агнетше 007.

В следующем фильме про шпионов главную роль сыграет Лашанна Линч, которая отметилась ролью в недавнем фильме Marvel капитан Марвел.

По сюжету нового фильма, Бонд смещается с должности агента 007, а его место заняла героиня Лашанны, которая устойчива к его чарам.

За все изменения стоит благодарить Фиби Вотер-Бридж, которую взяли сценаристкой из-за успеха сериала Убивая Еву.

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"Лашана просто великолепна, а сценарий Фиби такой резкий и забавный, как и следовало ожидать. Этот Бонд отдает дань некоторым из более ранних фильмов с большим количеством юмора", - сообщил источник издания Daily Mail о новой актрисе в Бондиане.

По словам анонима, Джеймсу Бонду теперь придется воевать не только со злодеями, но и с активистками движения #MeeToo, возникшему во время разоблачения Харви Вайнштейна.

Напомним, ранее уже было подтверждено, что большая часть съемок нового фильма про Джеймса Бонда была снята на Ямайке и в Италии.