"Отверстия для обнимашек": Наташа Королева показала большие дырки

Наташа Королева снова приковала к себе внимание / Instagram

Певица Наташа Королева не удержалась, и похвасталась отверстиями, которые очень понравились ее поклонникам.

Королева купила нечто ярко-салатовое похожее на платье, и выгуляла его у пустого бассейна.

"Женщина "Скат"!!!", - написала она под фото.

На снимке она в зеленом коротком платье не только сверкнула шикарными ножками но и заинтриговала самим нарядом, у которого между рукавами и частью туловища сделаны крылья-перепонки. Королева подняла руки так, чтобы расправить эти "крылья", и продемонстрировала огромные дырки в этих перепонках.

У подписчиков случился культурный шок от такого наряда, и они стали гадать и комментировать ее наряд, который вызвал бешенный ажиотаж.

Наташа Королева / Instagram

"это отверстия для обнимашек", "Очень оригинальное платье. Круто! В то же время фигуру подчёркивает", "и женщина огонь", "Наташа... Платишко агонь!!!! Это же ж мода 2049!!!", "Наталья как всегда,красотка", "Женщина-воздушный змей!!!", "Мы Вас видели, красотка!!", "Фигурка", - пишут в комментариях.

Наташа Королева / скриншот

Наташа Королева / скриншот

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