"Отверстия для обнимашек": Наташа Королева показала большие дырки

Российская певица Наташа Королева, которая совсем недавно стала на голову и показала голый зад, снова эпатирует публику.
Певица Наташа Королева не удержалась, и похвасталась отверстиями, которые очень понравились ее поклонникам.
Королева купила нечто ярко-салатовое похожее на платье, и выгуляла его у пустого бассейна.
"Женщина "Скат"!!!", - написала она под фото.
На снимке она в зеленом коротком платье не только сверкнула шикарными ножками но и заинтриговала самим нарядом, у которого между рукавами и частью туловища сделаны крылья-перепонки. Королева подняла руки так, чтобы расправить эти "крылья", и продемонстрировала огромные дырки в этих перепонках.
У подписчиков случился культурный шок от такого наряда, и они стали гадать и комментировать ее наряд, который вызвал бешенный ажиотаж.
"это отверстия для обнимашек", "Очень оригинальное платье. Круто! В то же время фигуру подчёркивает", "и женщина огонь", "Наташа... Платишко агонь!!!! Это же ж мода 2049!!!", "Наталья как всегда,красотка", "Женщина-воздушный змей!!!", "Мы Вас видели, красотка!!", "Фигурка", - пишут в комментариях.
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