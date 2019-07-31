Телеведущий разделал козла на шоу и был загноблен фанатами

Гордон Рамзи / Vegnews

В о втором выпуске шоу Uncharted на телеканале National Geographic Гордон Рамси с проводником подстрелил горного козла, освежевал и приготовил его на специальном костре.

У некоторых фанатов подобное видео вызвало отвращение, о чем они поспешили высказаться.

Дело в том, что британский телеведущий взял в кадре оружие, и стрелял в козла. Потом он рыл яму, разделывал и готовил его.

Пока что в онлайн доступе шоу нет, но в Twitter уже есть отрезки видео, и некоторые особо сознательные граждане раскритиковали Рамси за то, что он убил зверя, и тут же его приготовил.

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По мнению некоторых, это недопустимо в прямом эфире. Вегетарианцы же напали на Рамси за приготовление мяса. Особенно ремствовали под постом, где он нарезает мясо - "Какие мозхги нужно иметь, чтобы стрелять и убивать живое существо, жарить и есть это сразу же? Вы, черт возьми, едите все, что не является человеком", - пишут разъяренные пользователи соцсетей.

Напомним, шоу Uncharted с Гордонов Рамси - новый проект National Geographic, в котором знаменитый повар путешествует и готовит сразу на месте национальные блюда, часто довольно экзотические. Последние серии посвящены Новой Зеландии, по которой Рамси путешествует с разными проводниками.