Умерла Александра Стрельченко: причина смерти любимицы Брежнева и Хрущева

Александра Стрельченко / gp.by

Александра Стрельченко умерла в Москве на 83 году жизни после продолжительной болезни, инсульта и ДТП.

О том, что артистка скончалась, сообщает театр Русская песни от имени Надежды Бабкиной и коллектива театра.

"Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой. При этом Александра Ильинична за годы творческой деятельности обрела самобытную манеру исполнения, став настоящим профессионалом своего дела, великой певицей-народницей.

Александра Ильинична, помимо исполнительства, много сил и энергии отдавала сохранению и популяризации среди молодежи народной культуры, исконных традиций, завещанных нам предками. Многочисленные благотворительные концерты для ветеранов войны и труда, детей-сирот говорят об артистке, как о неравнодушном человеке с открытой и чистой душой! Имя и голос Александры Ильиничны Стрельниковой навсегда останутся в истории отечественной культуры и в сердцах людей", - говорится в сообщении.

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Александра Стрельченко в молодости/ скриншот

Тем временем Москонцерт сообщил, что Александра Стрельченко умерла поле продолжительной болезни на 82 году жизни. Она работала в Москонцерте 55 лет.

Биография и личная жизнь Александры Стрельченко

Стрельченко родилась 2 февраля 1937 года в Днепропетровской области в ст. Чаплино. У нее была старшая сестра и младший брат. Когда их родители умерли во время Второй мировой, старшую сестру себе забрала тетка, а младшие попали в детский дом. После школы она работала няней в детстком саду, потом закончила Ленинградское педагогическое училище. В 1958 году она решила посвятить себя музыкальной карьере.

Ее первый муж - генерал-майор КГБ Владимир Чекалов, с которым она "не успела" завести детей, второй - барабанщик Владимир Морозов, с которым решила не заводить детей. Поэтому в свободное время певица занималась очень многими вещами, захватывалась искусством.

Она стала любимой исполнительницей у Хрущева и Брежнева, ее регулярно приглашали на мероприятия полуформального типа. В последние 10 лет она уже почти не занималась искусством из-за болезней. В 90-х - 00-х занималась обучением нового поколения артистов.

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Карьера и песни Александры Стрельченко

Александра Стрельченко начала музыкальную карьеру с работы в Липецкой филармонии с 1959 по 1963гг. С 1963 года работала в Москве, пройдя годичную стажировку во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства.

С 1964 года она стала солисткой Москонцерта, а также получила должность хуркура Мастерской народного творчества в Концертном объединении Эстрада.

С 1976 по 1980 год училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

В 2002 году она возглавила кафедру сольного народного пения в Московском университете культуры.

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Она стала председателем и членом жюри в номинации Сольное народное пение на Дельфийских народных играх а также сотрудничала с Национальным оркестром русских народных инструментов имени Осипова.

Болезнь и смерть Александры Стрельченко

В середине 1990-х певица со своим вторым мужем попала в аварию, из-за чего начались большие проблемы с позвоночником и тазобедренным суставом.

На программе с Андреем Малаховым Пусть Говорят в 2015 году зрители узнали, что в 2015 году у Александры Стрельченко был инсульт. Она заключила договор о содержании со своей ученицей в обмен на квартиру, но после получения права на квартиру та отказалась выполнять договор.

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Стрельченко через суд добилась разрыва договора, но побочным явлением стал инсульт, от которого она с трудом отошла.

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СМИ сообщают, что у нее также обнаружили болезнь Паркинсона. Она перестала совсем выходить на публику, а в интервью говорила, что хотела, чтобы ее запомнили молодой.

Умерла она 2 августа 2019 из-за тяжелых последствий болезней.

Песни Александры Стрельченко

Широкую известность ей принесли песни в фильмах "Война и мир" и "Калина красная". На фирме "Мелодия" записано четыре сольных пластинки певицы, а также ряд аудиокассет, включающих русские народные песни и песни советских композиторов.

У Артистки было несколько пластинок:

Поёт Александра Стрельченко (1972)

Поёт Александра Стрельченко (1973)

Родные напевы (1984)

На окошке два цветочка (1998)

Осень в окошко стучится (2005)

Кружевница (2005)

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Список песен:

Ах , ты степь широкая

На горе то калина

Рано , рано на заре (В. Клюев - слова народные)

По улице мостовой

Уж ты , сад

Я на горку шла

На окошке два цветочка

Утушка луговая

Кудрявая рябина (Слова И. Молчанова)

Я горошек молочу

Волжские матенечки

Дедушка

Подари мне платок

Моторочка - моторка

Зачем мы ссоримся

Мне без валенок беда

Если Волга разольется

Гармонисту есть название

Мы с родняшенькой стояли (Обработка Ю. Зацарного)

Мне без валенок беда (Г. Пономаренко - В. Дюнин)

Александра Стрельченко

Широко ты , Волга , разливалася (Русская народная песня)

Дударь мой (Русская народная песня)

Колечко мое позлаченое (Русская народная песня)

Мы с родняшечкой стояли (Псковские припевки)

Уж ты , сад (Русская народная песня)

Что ты жадно глядишь на дорогу (Н. Леонтьев - Н. Некрасов)

Подари мне платок (Г. Пономаренко - М. Агашина)

Мне без валенок беда (Г. Пономаренко - В. Дюнин)

Ромашки спрятались (Е. Птичкин - И. Шаферан)

Речные омуты (Е. Птичкин - А. Поперечный)

Какая песня без баяна (Музыка и слова О. Анофриева)

Зачем мы ссоримся (В. Левашов - Н. Палькин)

Александра Стрельченко

По муромской дорожке (Русская народная песня)

Эх , матушка (Русская народная песня , обработка В. Шуякова)

Ах , любовь (Русская народная песня , обработка В. Шуякова)

Вы , комарики (Русская народная песня)

Окрасился месяц багрянцем (Русская народная песня)

Очаровательные глазки (Русская народная песня , обработка Е. Ковалева)

Русский вальс (В. Темнов - О. Милявский)

Переедем через речку (В. Сапрыкин - Л. Ошанин)

Земля родимая (Е. Птичкин - В. Татаринов)

Кружевница (Е. Птичкин - Р. Рождественский)

Песня - судьба (Е. Птичкин - А. Поперечный)

Русские умельцы (В. Темнов - С. Абрамов)

В 1984 году получила звание народной артистки РСФСР.