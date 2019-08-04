Умер Вилли Токарев: причины смерти знаменитого шансонье

Вилли Токарев умер на 85 году жизни после тяжелой болезни в России.
Советский американский и российский певец Вилли Токарев умер в 84 года после продолжительной болезни.
О смерти знаменитого исполнителя сообщил радиоведущий Николай Тамразов .
В воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет умер кит шансона Вилли Токарев, выступавший в США, России, Израиле и многих других странах.
Он скончался после продолжительной болезни - у него обнаружили онкологию, и последние недели он провел в больнице.
Вилли Токарев Биография
Настоящее имя Вилли было Вилен Токарев. Он родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской автономной области. через 11 лет, в 1945 году Токаревы переехали в Дагестан, в Каспийск.
Токарев заинтересовался музыкой, и музыкальное образование Токарев получил в Ленинграде.
После учебы он играл в оркестре Анатолия Кролла, ансамблях Жана Татляна, Бориса Рычкова и ансамбле Дружба Александра Броневицкого.
Читайте такжеУмер Донн Алан Пеннебейкер: биография, фильмы и личная жизнь режиссера
Также Вилли Токарев работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения.
В 1974 году Вилли эмигрировал в США. Из-за образования и знания языка, вначале он работал разнорабочим, почтальоном, таксистом, но уже в 1979 году он нашел нужных людей и выпустил свою первую американскую кассету "А жизнь, она всегда прекрасна". Вторая, "В шумном балагане", принесла Вилли известность среди русскоязычных эмигрантов.
В 1980 годах Токарев работал в русских ресторанах в США, и сыскал небывалую популярность.
Впервые Вилли Токарев прилетел в СССР с концертами в 1989 году. В 2005 году он переехал в Москву и поселился в доме на Котельнической набережной, открыв там же собственную студию звукозаписи.
Вилли Токарев личная жизнь
Личное счастье Токарев обрел только в третьем браке. Супруга Юлия была младше певца на 43 года, но это ничуть не мешало им наслаждаться семейным счастьем. У влюбленных родилось двое детей, и в интервью Вилли Иванович признавался, что благодаря близким он чувствует себя вечно молодым.
Вилли Токарев болезнь
Как известно, в мае 2019 года Вилли Токарев попал в больница Москвы в очень тяжелом состоянии.
После нескольких дней напряженного молчания журналистам подтвердили, что у Вилли Токарева обнаружили онкологию, и что ситуация весьма серьезна. Тогда об этом поведала подруга Токарева певица Екатерина Голицына.