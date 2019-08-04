Умер Вилли Токарев: причины смерти знаменитого шансонье

Умер Вилли Токарев: причины смерти / vistanews.ru/

Советский американский и российский певец Вилли Токарев умер в 84 года после продолжительной болезни.

О смерти знаменитого исполнителя сообщил радиоведущий Николай Тамразов .

В воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет умер кит шансона Вилли Токарев, выступавший в США, России, Израиле и многих других странах.

Он скончался после продолжительной болезни - у него обнаружили онкологию, и последние недели он провел в больнице.

Вилли Токарев Биография

Настоящее имя Вилли было Вилен Токарев. Он родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской автономной области. через 11 лет, в 1945 году Токаревы переехали в Дагестан, в Каспийск.

Токарев заинтересовался музыкой, и музыкальное образование Токарев получил в Ленинграде.

После учебы он играл в оркестре Анатолия Кролла, ансамблях Жана Татляна, Бориса Рычкова и ансамбле Дружба Александра Броневицкого.

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Также Вилли Токарев работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения.

В 1974 году Вилли эмигрировал в США. Из-за образования и знания языка, вначале он работал разнорабочим, почтальоном, таксистом, но уже в 1979 году он нашел нужных людей и выпустил свою первую американскую кассету "А жизнь, она всегда прекрасна". Вторая, "В шумном балагане", принесла Вилли известность среди русскоязычных эмигрантов.

Вилли Токарев и дети / соцстети

В 1980 годах Токарев работал в русских ресторанах в США, и сыскал небывалую популярность.

Впервые Вилли Токарев прилетел в СССР с концертами в 1989 году. В 2005 году он переехал в Москву и поселился в доме на Котельнической набережной, открыв там же собственную студию звукозаписи.

Вилли Токарев личная жизнь

Личное счастье Токарев обрел только в третьем браке. Супруга Юлия была младше певца на 43 года, но это ничуть не мешало им наслаждаться семейным счастьем. У влюбленных родилось двое детей, и в интервью Вилли Иванович признавался, что благодаря близким он чувствует себя вечно молодым.

Вилли Токарев болезнь

Как известно, в мае 2019 года Вилли Токарев попал в больница Москвы в очень тяжелом состоянии.

После нескольких дней напряженного молчания журналистам подтвердили, что у Вилли Токарева обнаружили онкологию, и что ситуация весьма серьезна. Тогда об этом поведала подруга Токарева певица Екатерина Голицына.