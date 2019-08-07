Назвали дату похорон Вилли Токарев: когда попрощаться с шансонье

Вилли Токарев / Instagram

Умершего в больнице от тяжелой болезни Вилли Токарева похоронят через 4 дня после смерти 8 августа.

Информацию о похоронах Вилли Токарева сообщил его сын российским журналистам.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что Вилли Токарева скорей всего похоронят на Троекуровском кладбище.

Однако, пока что точное место и часы, когда можно будет попрощаться с Вилли Токаревым пока что не сообщают.

Ранее российский артист Николай Тамразов распространил в сети информацию о том, что Вилли Токарева будут хоронить 7 августа.

Напомним, Вилли Токарев, знаменитый шансонье, который был знаменитым что в России, что в Израиле, что в США, умер 4 августа в больнице после долгой болезни и госпитализации.

Родные подтвердили, что Токарев умер от онкологического заболевания.