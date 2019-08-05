Названа возможная дата похорон Вилли Токарева

Вилли Токарев могут похоронить 7 августа, сообщил Николай Тамразов / vistanews.ru/

Похороны Вилли Токарева - американского, советского и российского певца, могут пройти в среду, 7 августа.

Токарева планируют похоронить в Москве, рассказал друг и коллега умершего - народный артист РФ Николай Тамразов, пишет РБК.

По словам собеседника, точное место похорон Токарева пока неизвестно.

"Я разговаривал сегодня с родной сестрой его (Токарева - Ред.) жены (Юлия - Ред.). Похороны якобы будут 7 августа", - заявил артист.

Напомним, Вилли Токарев умер 4 августа, певцу было 84 года. В мае СМИ писали, что исполнитель попал в одну из больниц Москвы в очень тяжелом состоянии. Потом появилась информация, что артист борется с онкологическим заболеванием.