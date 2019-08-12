Майли Сайрус бросила мужа и забавляется с любовницей

12 августа 2019, 11:07

Одна из самых трогательных пар Голливуда Лиам Хэмсврпт и Майли Сайрус расстались после 10 лет отношений, и певица уже утешилась в объятиях любовницы.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус бросила Лиама Хемсворта ради Кейтлин Картер / Instagram

Майли Сайрус разорвала сеть, когда полуголая засветилась на пляже с горячей брюнеткой и без кольца.

Папарацци подловили ее буквально вскоре после расставания с Лиамом Хэмсвортом, с которым она не смогла жить "стереотипной жизнью".

Майли Сайрус в интервью Елле недавно  уже объясняла, что жизнь "стереотипной жены" не для нее, и фанаты могли уже тогда задуматься, что дело идет к чему-то крупному. Новым шагом Майли стало расставание и горячий викенд с не менее горячей девушкой Кейтлин Картер.

Читайте такжеЗвезда PlayBoy из Украины умерла при странных обстоятельствах в Москве

Еще в пятницу на странице Кейтлин появились фото с Майли Сайрус на лодке, и бывшая Лиама Хэмсворта уже была без кольца.

А уже на выходных в сеть попали фото "горячих забав" Майли Сайрус  Кейтлин Картер. Если на фото в Инстаграм все прилично, то на пляже девушки, которые думали, что их никто не видит, не отказывали себе в поцелуях и ласках.

Пара уже дала официальное заявление по этому поводу, которое и передало издание People.

  • Майли Сайрус и Кейтлин Купер Backgrid
  • Майли Сайрус и Кейтлин Купер Backgrid
  • Майли Сайрус и Кейтлин Купер Backgrid
  • Майли Сайрус и Кейтлин Купер Backgrid
  • Майли Сайрус и Кейтлин Купер Backgrid
  • Майли Сайрус и Кейтлин Купер Backgrid

"Лиам и Майли договорились сейчас расстаться. Поскольку они постоянно развивались как партнеры и как отдельные личности, они решили, что для них будет лучше всего сосредоточиться на самих себе и на своих карьерах. Они все еще остаются заботливыми родителями для всех животных, которые остаются для них общими, в то время как они полюбовно расходятся. Пожалуйста, уважайте процесс, через который они проходят, и их частную жизнь", - говорится в сообщении.

Кейтлин Купер
Кейтлин Купер бросила мужа ради Майли Сайрус / Instagram

Но очень многих интересует, кто же такая Кейтлин Купер, и что их связывает с Майли Сайрус, которая уже давно активно поддерживает ЛГБТ движение.

Кейтлин Купер Биография

Кейтлин Купер была замужем за актером сериала Голливудские холмы / Холмы Броуди Дженннером. Они поженились в 2014 году, после того, как познакомилась с ним на съемках сериала. После этого они собирались сняться в сиквеле сериала, когда в 2019 году издание US Weekly узнало о расставании пары и разрыве отношений и сотрудничества. Они расстались 2 августа, а через неделю, Кейтлин забавлялась с Майли Сайрус, которая бросила Лиама Хемсворта, на пляже.

Кейтлин Купер
Кейтлин Купер любительница горячих фото/ Instagram

Кейтлин не только актриса, которая, к слову, будет сниматься в продолжении Голливудских холмов, она еще и счастливая обладательница косметического бренда selfé. Кейтлоин - гордая обладательница диплома Нью-Хемпширского университета с английского языка, и не удивительно, что она ведет блог Hey, Miss Carter, а также цифровой дневник в сети, и занимается тревел-блогерством. Это все кроме карьеры актрисы.

Ее также приглашали сыграть саму себя на шоу Entertainment Tonight и в веб-сериале The Making of SlickforceGirl. Недавно 30-летняя Кейтлин Купер начала встечаться с 26-летней Майли Сайрус.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Майли Сайрус Лиам Хемсворт новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:46
Любовница Виктора Павлика перешла к публичным оскорблениям
11:40
"Дентиньо - клоун, постоянно что-то показывает" - защитник Динамо
11:36
Два солнца заметили на Полтавщине Фото Видео
11:35
В Слуге народа поведила, почему хотят поставить во главе фракции Арахамию
11:33
Порошенко притащил на допрос в ГБР троих детей - фото Фото Видео
11:19
Динамо - Брюгге: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
11:12
Мордобой в Киеве: иностранные студенты зверски избили местных жителей Фото Видео
11:07
Майли Сайрус бросила мужа и забавляется с любовницей Фото
10:54
Звезда PlayBoy из Украины умерла при странных обстоятельствах в Москве Фото
10:53
"Кругом теории заговоров": западный публицист объяснил стратегию Кремля в информационной войне Видео
10:35
Мирча Луческу: В игре против Динамо увидел практически свою команду Видео
10:31
Зрада-зрадонька: в Киеве полыхнул скандал из-за дневников с картой Украины без Крыма - фото
10:20
Порошенко вернулся в Украину и явился на допрос в ГБР - фото Видео
09:52
Жители Виннитчины смачно покушали в храме и массово загремели в больницу
09:47
В партии Зеленского рассказали, ведут ли переговоры с "Голосом" о коалиции
09:27
Google тормозит: в работе поисковика произошел масштабный сбой
09:12
"Продвинуть правду об Украине": у Зеленского объяснили дружбу с росСМИ
09:12
Волкер рассказал, когда США, Франция и Германия обсудят Нормандский формат
08:48
Хмельницкая резня: радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики - видео Видео
08:37
Смертоносный лагерь Виктория в Одессе принял на оздоровление более 100 детей Видео
08:37
Главный итог путинского двадцатилетия мнение
08:08
"Захватили Полтаву, вечером будем в Киеве": "ватные долбо*бы" из "ДНР" заявили о захвате новых территорий
07:29
Трагедия в США: в детсаду при пожаре погибли 5 детей, жуткие кадры Фото Видео
07:28
Зеленскому без нового типа диктатуры не победить "теневое государство" мнение
07:16
Маковея 2019 Украина отмечает уже на этой неделе: дата и традиции праздника Видео
07:03
Чемпионка мира по фитнес-бикини назвала три кита набора "мяса"
06:54
Почему протесты в Москве опасны для Украины мнение
06:34
Неделя аварий и майданов: астролог рассказал, чего ждать 12-18 августа
06:05
Конец света и столкновение с Нибиру: ученый рассказал о последней надежде Земли Видео
05:30
Давление на курс: эксперт объяснил неизбежность падения гривны Видео
04:52
Эксперт назвала комплекс для формирования плоского живота Видео
04:06
Женская обувь 2019-2020: в моду вернулась туфли в стиле Мэри Джейн с ремешком - фото Фото
03:10
В Черном море завелись "лысые" гады, глотающие туристов - уфологи
02:30
Ученые назвали вкусный продукт, снижающий риск диабета
02:19
Стало известно, что людей сильнее всего раздражает во время секса
01:44
Путин теряет власть: политолог объяснил триумф силовиков в РФ
01:19
Экономика рухнет: эксперт предрек Украине катастрофу из-за заробитчан
01:02
Черный день: астролог предупредил о худшей дате августа
00:46
"Из-за двух беркутовцев": Москаль пояснил сорвавшийся обмен пленными всех на всех
00:29
Врач назвала необычные причины головной боли
00:10
Чемпионка мира по фитнес-бикини "разгромила" быстрые методы похудения
11 августа, воскресенье
23:58
Сын Делона рассказал о здоровье отца после инсульта
23:30
На Канарах эвакуируют людей из-за возгорания лесов: обвинили сварщика Фото Видео
23:03
Скандал в России: священник едва не убил ребенка во время крещения Видео
22:29
13-летний украинский прыгун в воду стал чемпионом Европы
22:18
В Черном море загорелось и затонуло рыболовное судно
22:00
Под Киевом произошло смертельное ДТП: много пострадавших Видео
21:39
В Крыму профессор МГУ прочитал лекцию о революции в современной России
21:35
При взрыве на полигоне в РФ погибли испытатели Росатома: названы имена Видео
21:04
Украинские морпехи показали мастерство на учениях в Грузии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять