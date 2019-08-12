Майли Сайрус бросила мужа и забавляется с любовницей

Майли Сайрус бросила Лиама Хемсворта ради Кейтлин Картер / Instagram

Майли Сайрус разорвала сеть, когда полуголая засветилась на пляже с горячей брюнеткой и без кольца.

Папарацци подловили ее буквально вскоре после расставания с Лиамом Хэмсвортом, с которым она не смогла жить "стереотипной жизнью".

Майли Сайрус в интервью Елле недавно уже объясняла, что жизнь "стереотипной жены" не для нее, и фанаты могли уже тогда задуматься, что дело идет к чему-то крупному. Новым шагом Майли стало расставание и горячий викенд с не менее горячей девушкой Кейтлин Картер.

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Еще в пятницу на странице Кейтлин появились фото с Майли Сайрус на лодке, и бывшая Лиама Хэмсворта уже была без кольца.

А уже на выходных в сеть попали фото "горячих забав" Майли Сайрус Кейтлин Картер. Если на фото в Инстаграм все прилично, то на пляже девушки, которые думали, что их никто не видит, не отказывали себе в поцелуях и ласках.

Пара уже дала официальное заявление по этому поводу, которое и передало издание People.

"Лиам и Майли договорились сейчас расстаться. Поскольку они постоянно развивались как партнеры и как отдельные личности, они решили, что для них будет лучше всего сосредоточиться на самих себе и на своих карьерах. Они все еще остаются заботливыми родителями для всех животных, которые остаются для них общими, в то время как они полюбовно расходятся. Пожалуйста, уважайте процесс, через который они проходят, и их частную жизнь", - говорится в сообщении.

Кейтлин Купер бросила мужа ради Майли Сайрус / Instagram

Но очень многих интересует, кто же такая Кейтлин Купер, и что их связывает с Майли Сайрус, которая уже давно активно поддерживает ЛГБТ движение.

Кейтлин Купер Биография

Кейтлин Купер была замужем за актером сериала Голливудские холмы / Холмы Броуди Дженннером. Они поженились в 2014 году, после того, как познакомилась с ним на съемках сериала. После этого они собирались сняться в сиквеле сериала, когда в 2019 году издание US Weekly узнало о расставании пары и разрыве отношений и сотрудничества. Они расстались 2 августа, а через неделю, Кейтлин забавлялась с Майли Сайрус, которая бросила Лиама Хемсворта, на пляже.

Кейтлин Купер любительница горячих фото/ Instagram

Кейтлин не только актриса, которая, к слову, будет сниматься в продолжении Голливудских холмов, она еще и счастливая обладательница косметического бренда selfé. Кейтлоин - гордая обладательница диплома Нью-Хемпширского университета с английского языка, и не удивительно, что она ведет блог Hey, Miss Carter, а также цифровой дневник в сети, и занимается тревел-блогерством. Это все кроме карьеры актрисы.

Ее также приглашали сыграть саму себя на шоу Entertainment Tonight и в веб-сериале The Making of SlickforceGirl. Недавно 30-летняя Кейтлин Купер начала встечаться с 26-летней Майли Сайрус.