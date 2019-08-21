Ревизор Х: дата выхода и сюжет самого интригующего выпуска

Ревизор 10 сезон: дата выхода / пресс-служба

Новый 10 сезон Ревизора выходит на экраны 7 октября. На юбилей телеканал Новый готовити нечто невероятное, и даже немного намекнул, что же это будет.

Все маршруты и передвижения Ревизора всегда держатся в тайне от всех, кроме ведущих и съемочной группы. Однако,когда шоу начинается - об этом узнают даже соседние заведения.

В 10 сезоне Ревизора команда впервые приехала с ревизией в Коблево. Прибыв в курортный городок, съемочная группа во главе с ведущей Юлией Панковой заметила, что за ними хвост.

Оказалось, что их выследили работники местного интернет издания, на страницах которого преимущественно положительные материалы о гостиницах и ресторанах их города.

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–"Журналисты собирали информацию, чтобы потом распространять о нас слухи в городе. Вроде бы мы показываем только негатив, потому что это влияет на наши рейтинги. На самом деле зрители все видят собственными глазами! То, как мы объективно оцениваем каждую ситуацию и подсказываем владельцам, как лучше исправить ошибки, улучшить сервис", – говорит Юля.

Постоянные преследования команды, "острые" реплики в адрес хрупкой Юлии Панковой, обвинения и сплетни вокруг съемочной группы Ревизора оказались только верхушкой асберга. Во время съемок проверки торговых точек курортной причерноморской зоны Коблево (типа Одесского Привоза), оператора команды Александра травмировал местный, который был против съемок в павильоне.

Ревизор 10 сезон: полиция прибыла с третьего раза / пресс-служба

– Это было ужасно! Я не ожидала, что такое может случиться. Мы снимали на рынке. Там было очень много нарушений. У нас заканчивалась съемка, камеры были выключены. В этот момент к оператору Саше подбежал мужчина кавказской национальности и ударил его кулаком в лоб. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Я вызвала полицию и написала заявление о нападении на журналистскую группу", – говорит Юля.

Ревизор 10 сезон: на съемочную группу напали на рынке / пресс-служба

При этом, полиция в Коблево оказалась "на высоте". Эффективность их работы оставляет желать лучшего.

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"Огорчил меня еще факт игнорирования нас двумя патрулями, которые проезжали мимо. И только через час приехал патруль из района, а не из Коблево! Полицейские зарегистрировали заявление. И мы обязательно проконтролируем конечный результат", - пообещала Юля.

Полиция зарегистрировала заявление, и открыла уголовное производство по признакам ст. 171 УК Украины "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.