Спустили пар на сцене: Винник исполнил Вовчицю и завел поклонниц

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Самый Красивый мужчина по версии Viva 2018 Олег Винник не смог просто быть ведущим балкона на шоу Танці з зірками 2019, и взорвал зал исполнением своего хита Вовчиця.

В прямом эфире танцев зрители смогли насладится голосом Винника в перерыве между танцами и оглашением результатов.

Читайте такжеТанці з зірками 2019 2 выпуск онлайн: кто покинул проект

Весь вечер простоявший на балконе Винник решил устроить настоящее шоу на паркете и спел со своей командой гимн всех одиноких волчиц.

Винник в коже и рубашке размялся и настолько шикарно спел, что на сцене пошел пар.

И это не первый раз, когда он вышел на сцену. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева спародировали Винника, станцевав под его песню Вовчиця в начале шоу. Причем в конце настоящий Винник "убил" своего двойника, чем завел зал.

Танці з зірками 2019 2 выпуск: смотреть онлайн Владимир Остапчук и Илона Гвоздева:

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева получили за свой танец 22 балла.

Танці з зірками 2019 2 выпуск: Олег Винник исполнил песню Вовчиця смотреть онлайн: