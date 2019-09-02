Спустили пар на сцене: Винник исполнил Вовчицю и завел поклонниц

Главный укротитель волчиц Украины Олег Винник снова выступил со своих хитом Вовчиця.
Самый Красивый мужчина по версии Viva 2018 Олег Винник не смог просто быть ведущим балкона на шоу Танці з зірками 2019, и взорвал зал исполнением своего хита Вовчиця.
В прямом эфире танцев зрители смогли насладится голосом Винника в перерыве между танцами и оглашением результатов.
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Весь вечер простоявший на балконе Винник решил устроить настоящее шоу на паркете и спел со своей командой гимн всех одиноких волчиц.
Винник в коже и рубашке размялся и настолько шикарно спел, что на сцене пошел пар.
И это не первый раз, когда он вышел на сцену. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева спародировали Винника, станцевав под его песню Вовчиця в начале шоу. Причем в конце настоящий Винник "убил" своего двойника, чем завел зал.
Танці з зірками 2019 2 выпуск: смотреть онлайн Владимир Остапчук и Илона Гвоздева:
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева получили за свой танец 22 балла.
Танці з зірками 2019 2 выпуск: Олег Винник исполнил песню Вовчиця смотреть онлайн: