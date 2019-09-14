Х-Фактор 2019: Святослав Вакарчук пришел на кастинги как участник шоу

Святослав Вакарчук / УНИАН

Новый 10 сезон Х-Фактора начинается 14 сентября, и создатели приготовили максимум сюрпризов для фанатов своего шоу. Но среди сюрпризов, есть и для жюри шоу - так, на кастинги пришел легендарный голос Украины.

В первом же выпуске шоу, судей Игоря Кондратюка, Олю Полякову, Настю Каменских и Андрея Данилко ждал очень приятный сюрприз.

Пока судьи советовались между собой, они неожиданно услышали голос за кадром - кто-то пел песню Вакарчука, его неповторимым голосом.

"Кто это?", "Это Славик?", "Это Вакарчук?", - начали переговариваться они между собой. А зрители замерли в напряженном ожидании увидеть своего кумира.

Через пару минут Контратюк попросил выйти певца на сцену: "А на сцену, Славко?".

Х-Фактор 2019 1 выпуск кастинги смотреть онлайн Вакарчук на кастингах:

Но, кто же на самом деле вышел на сцену? В анонсе мы только увидели кеды и безрукавку. Действительно ли Вакарчук оторвался от предвыборной гонки, чтобы почтить Х-Фактор своим присутствием?

Узнать это можно только 14 сентября посмотрев первый выпуск 10 сезона Х-Фактора на СТБ. Посмотреть новые выпуски шоу можно будет также на сайте Главред.