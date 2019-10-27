Танці з зірками 2019 10 выпуск онлайн: кто ушел

Танці з зірками 2019: 10 выпуск кто ушел / 1+1

Девятый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 13 октября, за победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Елена Кравец и Максим Леонов, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

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Итоги 10 выпуска Танці з зірками 2019

Танці з зірками 2019 10 выпуск - результаты / 1+1

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 38 баллов

Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 37 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 37 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 36 баллов

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 34 баллов

Ксения Мишина и Женя Кот - 33 балла

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 30 балла

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

В опасности оказались Елена Кравец и Макс Леонов, Даниэль Салем и Юлия Сахневич и Илона Гвоздева и Владимир Остапчук.

Но пара Илона Гвоздева и Владимир Остапчук получили иммунитет.

Танец за жизнь должны танцевать Елена Кравец и Макс Леонов и Даниэль Салем и Юлия Сахневич

По результатам танца шоу покинули Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

Танці з зірками 2019 9 выпуск смотреть онлайн: результаты - 9 неделя 20-10-2019:

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.