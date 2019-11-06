Беременная Наташа Королева потеряла ребенка: все подробности

Наташа Королева потеряла ребенка из-за секс-скандала/ Instagram

Российская певица Наташа Королева и ее муж Тарзан ждали ребенка, но раздутый скандал в сети спровоцировал потерю ребенка.

О трагедии Наташа Королева рассказала во время интервью на шоу Эмпатия Манучи.

Оказывается, история тянулась несколько лет, и вязла начало в 2015 году, когда Тарзан потерял телефон, на котором были их интимные фото и видео. Тогда Наташа Королева была готова к скандалу, но спустя три года скандал поднялся снова, когда рпевица была на 3 месяце.

"Муж потерял телефон, хотя, мне кажется, что украли. Наверное, подумали, у такого парня можно найти массу всего, но нашли такое… Становится очень мерзко, когда люди говорят, что мы сами что-то опубликовали. Это были фотографии предназначенные сугубо для нашей пары. К себе в спальню я пускать не собиралась, а здесь в нее вторглись и очень некрасиво, грязно. Было трудно пройти через это. Бомбануло по здоровью. Для меня это был безумный стресс. Я к такому не была готова и никому не пожелаю. Я обращалась к психотерапевту, лежала на капельницах", - говорит она.

Они с Тарзаном мечтали завести еще одного ребенка, и как раз в 2018 году Наташа Королева как раз была на 3 месяце беременности, когда ее снова стали преследовать "желтые" заголовки.

"Через три года поднимается новая волна. Говорили, Королева развратница, лишить ее звания заслуженной артистки. Я просто офигела. А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок на совести тех людей, которые это заварили", -заявила Наташа Королева.

Эмпатия Манучи - Наташа Королева потеряла ребенка смотреть онлайн видео 06-11-2019:

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