Крымнашистка Королева рассказала об отношениях с Зеленским

Наташа Королева / instagram/koroleva__ru

Наташа Королева, которая состоит в Единой России Путина, призналась, какого типа отношения связывают ее с бывшим главой 95 квартала а нынче - президента Украины Владимира Зеленского.

Во время интервью с Региной Тодоренко и Владом Топаловым, Наташа Королева и Тарзон отвечали на неудобные вопросы.

"Это к какому президенту ты меня ревнуешь? К этому, новому, что на Украине? Он мне юбочку поправлял", - сказала Королева.

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После этого Королева и Тарзан начали объяснять, что они оба были в браке ранее, и тему ревности давно прошли.

Пятница с Региной Тодоренко смотреть онлайн Наташа Королева и Тарзан 08-11-2019:

Мы предлагаем вниманию то самое видео, где Королева попросила Владимира поправить платье.

Напомним, Наталье Королевой въезд в Украину СБУ запретила в 2016 году. Причин для этого было несколько. Артистка выступала на концертах в оккупированном Крыму с 2014 года. Кроме этого, с 2006 года Наташа Королева является членом партии Единая Россия, которую возглавляет Дмитрий Медведев. Политическая сила является провластной, поэтому певица поддерживает Владимира Путина. Королева продолжает летать в Крым, незаконно пересекая украинские границы. В 2015 году она снималась в фильма Домик на Юге в Крыму. Наташа Королева несколько раз обращалась в суд и СБУ, чтобы отменить запрет, но украинские суды отказывают ей. Королева уже якобы подала иск в Европейский суд.