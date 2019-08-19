"Скот*база собралась": русские звезды целым скопом высадились в Крыму

Наташа Королева снова прилетела в Крым / instagram/koroleva__ru

Российские звезды шоу бизнеса Валерия, Иосиф Пригожин, Наташа Королева, Игорь Николаев, Стас Михайлов и Александр Маршал совершили незаконное десантирование в оккупированный Россией Крым.

Звезды Российского шоу бизнеса решили в очередной раз нарушить границы Украины, чтобы безвозмездно напиться крымским вином, которое ценили в СССР, и так любят в России. Об этом написала RoksolanaToday&Крым в Twitter

"Прибухнуть на халяву украинского вина в украинской Массандре прибыли Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Стас Михайлов, Игорь Николаев - отборная стая крымнашных певцов ртом", - поведала девушка, и добавила иллюстративные фото оккупантов, хищно рыскающих в Крыму в поиске вина.

На фото попала как и вся группу целиком, таки озабоченная чем-то Наташа Королева, и даже задумчиво подбирающая себе бутылочку Валерия.

Как не стала скрывать дирекция завода, звезды прилетели "на экскурсию".

Наташа Королева / Twitter

Наташа Королева, Валерия и Пригожин / Twitter

Валерия / Instagram

Валерия, Королева, Николаев, Пригожин и Маршал / Twitter

Экскурсию на винзаводе для российских исполнителей проводила гендиректор предприятия Янина Павленко, в отношении которой Генпрокуратура Украины еще в 2016 году открыла уголовное дело из-за дегустации коллекционного вина во время приезда на оккупированный полуостров экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

Напомним, Наталье Королевой въезд в Украину СБУ запретила в 2016 году, Валерия попала в Черный список Минкульта в 2015 году, Иосиф Пригожин получил запрет на въезд в Украину от СБУ в 2015 году. Александр Маршал фигурирует в Черном списке Миротвоца с 2017 года за поддержку "ДНР" и "ЛНР" и посещения оккупированного Крыма.

Ранее украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым.

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