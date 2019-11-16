Собчак обвинили в экстремизме из-за слов о Крыме

Ксения Собчак может стать фигурантом уголовного дела из-за Крыма / Instagram

В России правоохранительные органы намерены тщательно проверить на наличие экстремизма интервью российской телеведущей Ксении Собчак для украинского радио НВ, в котором она говорила о вероятности возвращения Крыма в состав Украины.

Как сообщает Газета.ru, Партии ветеранов России Ильдар Резяпов обратился с подобным требованием к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

На сайте политсилы указано, что после их заявления прокуратура отправила интервью Собчак украинскому СМИ на психолого-лингвистическую экспертизу.

"Обращение председателя Партии ветеранов России рассмотрено прокуратурой Москвы в рамках проверки интервью Ксении Собчак. Для того, чтобы дать оценку данным высказываниям Ксении Собчак на предмет наличия в них признаков экстремизма, органами прокуратуры материалы дела в установленном порядке направлены в Московский исследовательский центр для проведения психолого-лингвистической экспертизы", - сказано в сообщении.

/ Фото: veteransrussian.ru

Уточняется, что результаты проверки будут обнародованы не ранее второго квартала 2020-го года. Поэтому пока у прокуратуры нет оснований для открытия производства против Собчак.

Внимание к интервью телеведущей в Украине привлекли пророссийские власти аннексированного Крыма. В частности, местный чиновник Григорий Иоффе посоветовал Собчак не лезть в вопросы, которые она "не сечет".

Напомним, в нашумевшем интервью Собчак заявила, что Украина и Россия - это братские народы, и двум странам необходимо пережить то, что произошло и постараться найти какой-то позитивный выход. При этом она подчеркнула, что Украине не нужно требовать от России вернуть аннексированный Крым, поскольку это сейчас невозможно.