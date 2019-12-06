Как правильно стирать акулу из Икеи: фото инструкция

Акула из Икеи / youloveit.ru

IKEA давно стал популярным магазином в Украине, но с появление в нем мягких игрушек, в тренды попала огромная мягкая акула. Из Икеи буквально выметают ишрушечных акул, и они стали персонажами многим мэмов и смешных картинок.

Но рано или поздно, акула загрязнится, и начнет утрачивать свой первозданный шик. Как правильно постирать акулу из Икеи - инструкция с фотографиями - читайте на Главреде.

Одна из девушек-пользователей неповторимой акулы из Икеи поделилась своим опытом по приведению в порядок игрушки.

Изначально, магазин IKEA представляет список необходимой информации для стирки акулы, но, остается открытым вопрос о набивке акулы, которую не стоит стирать также в стиральной машине.

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Информация IKEA по стирке акулы:

Машинная стирка 40°С, деликатный режим.

Не отбеливать.

Машинная сушка, низкотемпературный режим.

Не гладить.

Не подвергать химической чистке.

Естественно, этого мало, поэтому пользовательница Twitter jennambnot написала подробную и эффективную инструкцию по стирке акулы из Икеи.

Для начала, перед стиркой стоит достать из акулы набивку. jennambnot советует сначала правильно распороть акулу.

Для того, чтобы не спровоцировать расползание акулы во время стирки, jennambnot рекомендует закрепить края.

Уже только после этого стоит достать весь наполнитель из акулы. jennambnot рекомендует добавить пикантности процессу.

Особенно важно достать наполнитель из плавников - это самое труднодоступное место. После этого сдутую акулу стоит отправить в стирку - машинная стирка до 40°С в деликатном режиме.

После стирки сушить акулу стоит с особо осторожностью - некоторые батареи могут ее повредить или спровоцировать уменьшение игрушки. Нужно тщательно проверить, чтобы высохла вся поверхность акулы.

После этого акулу нужно полностью наполнить ее "внутренностями". На полдороге стоит обратить внимание на плавники, и полностью их наполнить, чтобы акула оставалась такой же веселой.

После того, как весь наполнитель был положен на место в акулу, ее нужно аккуратно зашить. Авторша поста советует обратиться к знающему в этой сфере человеку.

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Как бонус, jennambnot советует купить немного дополнительного наполнителя - это позволит содержать вашего мягкого питомца в лучшем виде.

Тем не менее, многие владельцы акулы из Икеи предпочитают не заморивачиваться, и стирать игрушку как есть, не задумываясь о том, что случится с наполнителем.

Другие же успели сносить акулу из Икеи в химчистку или стиральные агентства, которые сами разбирались с процессом стирки.