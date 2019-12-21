Х-Фактор 10 сезон 15 выпуск: кто ушел 21-12-2019

Х-Фактор 2019 15 выпуск: кто покинул шоуыпуск: кто покинул шоу / СТБ

Пятнадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 прошел 21 декабря в 19-00 на СТБ. Участники схлестнулись в нешуточном поединке за место для участия в полуфинале. Какой выбор они сделали, и кто ушел в 15 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

На сцене Х-Фактора 21 декабря выступили такие исполнители и коллективы.

Настя Каменских, категория Парни: Антон Вельбой

Игорь Кондратюк, категория Девушки: Элина Иващенко, Мария Стопник

Оля Полякова, категория Старше 30-ти: Георгий Колдун.

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По результатм зрительского голосования кто-то из участников получил иммунитет, а кто-то оказался в опасности и на грани вылета.

Х-Фактор должны были оставить двое участников. Те, кто попадет в зону риска, будут петь песни за жизнь, а их судьбу будут решать судьи.

Х-Фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн - 21-12-2019:

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.