Жилье Аллы Пугачевой продают за долги

Иллюстративное фото / УНИАН

В российском городе Ростов судьи вынесли решение о продаже с аукциона квартиры, принадлежащей Алле Пугачевой.

Правда, по данным местных журналистов. речь идет о жилье полной тезки популярнейшей советской и российской певицы. Об этом сообщает портал Privet-Rostov. Недвижимость будет продана, поскольку Пугачева задолжала 1,4 млн рублей филиалу Россельхозбанка. Квартира площадью 36 квадратных метров была приобретена в ипотеку.

Однако Пугачева затем утратила работу и не смогла вовремя расплатиться с банком.

Напомним, ранее умерла известная советская / российская поэтесса Карина Филиппова-Диодорова - автор хитов для Аллы Пугачевой и Иосифа Кобзона.

