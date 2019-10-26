Умерла легендарная автор песен Кобзона и Пугачевой

Умерла автор песен Кобзона и Пугачевой / Фото: видео YouTube/Майорова Любовь

В Москве в возрасте 85 лет 25 октября скончалась известная советская и российская поэтесса, актриса, театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на супруга поэтессы, народного художника России Бориса Диодорова, похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище.

Филиппова-Диодорова родилась 9 июля 1934 года в Нижнем Новгороде. В 1958 году окончила Школу-студию МХАТ. Является одной из основательниц театра Современник. С 1964 по 1967 год преподавала в Музыкальном училище имени Гнесиных.

Поэтесса написала множество песен для советских и российских исполнителей, в числе которых Майя Кристалинская (А мне говорят), Валентина Толкунова (Уходя, ничего не берите из прошлого), Клавдия Шульженко (Сколько мне лет), Иосиф Кобзон (Лучше вас нет), Людмила Зыкина (Опять одна), Алла Пугачёва (Прилепился лист к окошку), Филипп Киркоров (Мы так нелепо разошлись) и Надежда Бабкина (Орел).

Напомним, в Москве нашли мертвыми участников рок-металл группы Zreet: барабанщика Артема Колбасова и продюсера Глеба Акимова. Они погибли из-за отравления запрещенными препаратами.