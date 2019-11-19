Пугачева боится умереть в ближайшее время

Пугачева / Фото: Instagram/Кристина Орбакайте

Алла Пугачева опасается, что скоро умрет, и не дождется, как ее дочка закончит школу.

Российская примадонна Алла Пугачева отличается трезвостью ума, и недавно оценила свои шансы на долгожительство. Информация об этом появилась на телеграм-канале НеМалахов.

Издание передало отрывок из одного интервью, в котором Пугачевой задавали неожиданные вопросы.

"На одном из шоу Примадонне предложили, мол, пусть дочка Лизочка напишет вашу биографию", - говорится в сообщении.

Ранее Пугачева никогда не получала подобных вопросов, да и о ее планах на далекое будущее никто политкорректно не спрашивал. А тут на неожиданный вопрос Пугачева дала не менее неожиданный ответ.

"О, Господи! Мне бы дожить, чтобы она школу окончила" , - вздыхает певица.

Насколько тут была шутка, а насколько искренняя правда - определить уж невозможно. Но теперь четко видно, что Алла Пугачева осознает свой возраст.

Ранее Алла Пугачева сделала новое признание об российской культуре.