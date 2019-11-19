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Пугачева боится умереть в ближайшее время

19 ноября 2019, 11:56

Алла Пугачева трезво смотрит на вещи, в отличии от своих поклонников. Об этом свидетельствует ее недавнее признание.

Пугачева
Пугачева / Фото: Instagram/Кристина Орбакайте

Алла Пугачева опасается, что скоро умрет, и не дождется, как ее дочка закончит школу.

Российская примадонна Алла Пугачева отличается трезвостью ума, и недавно оценила свои шансы на долгожительство. Информация об этом появилась на телеграм-канале НеМалахов.

Издание передало отрывок из одного интервью, в котором Пугачевой задавали неожиданные вопросы.

"На одном из шоу Примадонне предложили, мол, пусть дочка Лизочка напишет вашу биографию", - говорится в сообщении.

Ранее Пугачева никогда не получала подобных вопросов, да и о ее планах на далекое будущее никто политкорректно не спрашивал. А тут на неожиданный вопрос Пугачева дала не менее неожиданный ответ.

"О, Господи! Мне бы дожить, чтобы она школу окончила" , - вздыхает певица.

Насколько тут была шутка, а насколько искренняя правда - определить уж невозможно. Но теперь четко видно, что Алла Пугачева осознает свой возраст.

Ранее Алла Пугачева сделала новое признание об российской культуре.

Россия Алла Пугачева Максим Галкин Лиза Галкина новости шоу бизнеса
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