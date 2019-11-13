"Одни жополизы": Пугачева сделала признание

Алла Пугачева / woman.ru

Алла Пугачева приобщилась к культуре, ознакомившись с очередной работой Андрея Кончаловского, пришла в дикий восторг, который выразила довольно оригинально.

Алла Пугачева написала в Instagram, что фильм ее "не отпускает".

"Браво, Андрей Кончаловский!!! Браво Маэстро!!! Фильм "ГРЕХ" не отпускает меня, заставляя размышлять о драме Художника, о тягостном и все равно радостном познании истины и Бога. Спасибо", - пишет Алла Пугачева.

Поклонникам очень понравилось изречение Пугачевой, тем боле, она добавила к посту черно-белый профессиональный снимок с показа, на котором она снята в профиль в черной шляпке.

Алла Пугачева / Instagram

Пользователи соцсетей завалили ее комментариями.

"А меня ещё не отпускает ваш концерт в Минске ,песни и голос до сих пор в голове звучат.Спасибо и Вам Аллочка ,я впервые попала на ваш концерт,сбылась моя мечта! Живите долго!!!СПАСИБО!!!", "Наша маленькая ведьмочка, Прелесть", Это ед фильм его который получился шедевром", "Это фото сделано в доме престарелых", "Значит надо сходить обязательно", "Одни жополизы вокруг!!!!", ""Чучело мяучело "копия Боярского","Я сначала подумала на фото Лабода", - пишут в коментариях.

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