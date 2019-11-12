"Дело до суда": Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Могилевской

Регина Тодоренко / Instagram

Экс-певица, тревел-блогер и молодая мама Регина Тодоренко вспомнила свою работу с коллективом Real O, продюсером которого была Наталья Могилевская.

У Регины Тодоренко получился неприятный конфликт с Могилевской, о котором она поведала в интервью Жизнь известных людей.

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла. Я полтора месяца находилась в санатории. И мне пришлось предоставлять справку, что вот все мои снимки. Вот выписки от врачей. Чтобы поверили, что таковым является", - говорит Регина.

Девушка поведала, что после ухода она нормально с Могилевской не общалась. Оказывается, Могилевская была так оскорблена - до глубины души, что не хотела видеть Регину. Так что общение прекратилось с 2014 года.

"Она со мной не общалась лет шесть! И я не пыталась. Я очень боялась сначала пересекаться на каких-то мероприятиях. Как только я видела, меня просто трясло", - добавила девушка.

Життя Відомих Людей Регина Тодоренко смотреть онлайн интервью:

Регина Тодоренко встретилась с Могилевской спустя почти 6 лет на Танцях із зірками. И впервые пообщалась. За это время Могилевская уже все забыла.

"Для меня это очень важный момент в жизни. Я считаю, что я закрыла свой гештальт. Эту страницу можно перевернуть смело", - объявила Тодоренко.

Напомним, что в 12 в выпуске Танців шоу пришлось покинуть Звезде Квартала Елене Кравец.