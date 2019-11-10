Танці з зірками 2019 12 выпуск: Елена Кравец покинула шоу - все подробности

Танці з зірками 2019 / 1+1

Двенадцатый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 10 ноября, за победу сражалось 5 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Вика Булитко и Дима Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 12 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск

Итоги 12 выпуска Танці з зірками 2019

Танці з зірками 2019 12 выпуск: результаты / 1+1

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 77 баллов

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 73 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 67баллов

Ксения Мишина и Женя Кот - 65 бапллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 59 баллов

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

В зону риска не попали Анна Ризатдинов и Александр Прохоров и Ксения Мишина и Евгений Кот.

Иммунитет получили Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Дальше танцевать танец за жизнь будут делать Елена Кравец и Макс Леонов и Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Елена Кравец и Макс Леонов проиграла Владимиру Остапчуку и Илоне Гвоздевой по результатам судейского голосования.

Танці з зірками 2019 12 выпуск смотреть онлайн: результаты - 12 неделя 10-11-2019:



Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.