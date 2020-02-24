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"Пролито много русской крови": Газманов накинулся на Лайму Вайкуле из-за Крыма

24 февраля 2020, 21:34

Скандальный российский певец раскритиковал слова Лаймы Вайкуле об аннексии Россией Крымского полуострова.

Олег Газманов
Олег Газманов разнес слова Лаймы Вайкуле по поводу аннексии Путиным Крыма / https://www.instagram.com/oleggazmanov/

Скандальный российский певец Олег Газманов, известный своей ярой поддержкой агрессивной политики Владимира Путина в Украине, накинулся на артистку Лайму Вайкуле из-за ее резкой позиции в отношении Крыма.

Газманов назвал заявление  Лаймы относительно отказа посещать полуостров "за любые деньги" некрасивым, отметив, что исполнительнице все дала Россия.

После этого Газманов начал искать себе оправдание, заявив что не хотел обсуждать политические темы. Однако отметил, что сейчас музыка не может отделиться от политики..

"По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь тем, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала", - заметил Газманов, добавив, что его позиция по Крыму никогда не изменится. Напомним, что певец неоднократно хвалил Путина за аннексию Крыма.

Ко всему прочему, он заявил, что Крым важен для Российской Федерации, ведь там "было пролито много русской крови", о чем якобы забыла Вайкуле, отказываясь выступать на полуострове.

"Она образованная женщина и любой образованный человек, читая просто историю, понимает, что такое Крым, что такое Севастополь, сколько там пролито русской крови. И ничего бы не было, если бы так отвратительно не поступали бы с Крымом. Это волеизъявление всего народа возвратиться в Россию", - сказал скандальный российский певец.

Ранее Газманов признался, что у него страшный недуг - опухоль горла. По егословам, такой диагноз для человека его профессии — это приговор . Однако, уточнил певец, "нашелся человек", который его вылечил.

Напомним, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Газманова внесли в список нежелательных лиц из-за поддержки им политики Кремля и пропаганды, поддерживающей агрессию России в соседних странах.

В 2017 году Газманов в Донецке похвастался подарком от боевиков "ДНР". Он тогда заявил, что надеется на то, что его песни помогут людям в ДНР "получать радость от жизни".

новости России новости Крыма Олег Газманов Лайма Вайкуле
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