Лига Смеха 6 сезон: дата выхода и тренеры

На украинском ТВ стартует 6 сезон Лиги Смеха. Кто сыграет в Лиге Смеха в 2020 году, какие тренеры будут в 6 сезоне, и какие команды прошли в Лигу Меха - читай на Главреде.
Новый 6 сезон Лиги Смеха 2020 выходит в Украине. Дата выхода Лиги Смеха 2020 назначена на 6 марта. Первый выпуск 6 сезона выйдет традиционно вечером в пятницу.
В первом Выпуске Лиги Смеха покажут первую половину зимнего кубка, который проходил ранее. Лига Смеха 2020 будет выходить онлайн еженедельно по пятницам.
Съемки отборочного фестиваля Лиги Смеха 2020 традиционно прошли в Одессе в январе. На него зарегистрировались рекордные 227 команд из 6 стран и 70 городов. Только в результате были выбраны 18 лучших, который в итоге, будут бороться за 14 мест в сезоне. Пока что неизвестны все названия команд, которые прошли в шоу, но кое-какие все же всплыли.
Лига смеха 6 сезон - тренеры
- Певица Наталья Могилевская;
- Певец Владимир Дантес;
- Певица Надя Дорофеева;
- Актеры Станислав Боклан;
- Артист Юрий Ткач;
- Ведущией Игорь Ласточкин
- Актер Гарик Бирча;
Изначально планировалось, что документальный фильм выйдет в эфир 28 февраля, а первая и вторая часть сезона — 6 и 13 марта соответственно. Перенос эфиров Лиги Смеха связан с изменениями в эфирной сетке телеканала 1+1.
Лига Смеха 6 сезон - команды
- сборной города Львов.
- Лови кураж
- Короли турбаз
- Нос
- Мам, я еще 15 минут погуляю и вернусь. Жди меня
- Х.П.З.Я.
- Млеко
- Моя провинция
- Как по маслу
- Свой формат
- Олег Вояж
- Город
- Наш Формат
- СМТ
- 7 * Я
- Любимый город
- Ого (Город Грехов)
Кроме того, будет команда-Джокер, о которой пока не говорят.
Что будет в 1 выпуске 6 сезона Лиги Смеха - смотрите и читайте с 6 марта в 20:45 на 1+1 и на Главреде.