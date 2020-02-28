Лига Смеха 6 сезон: дата выхода и тренеры

Лига смеха 6 сезон - дата выхода, команды и тренеры / Квартал 95

Новый 6 сезон Лиги Смеха 2020 выходит в Украине. Дата выхода Лиги Смеха 2020 назначена на 6 марта. Первый выпуск 6 сезона выйдет традиционно вечером в пятницу.

В первом Выпуске Лиги Смеха покажут первую половину зимнего кубка, который проходил ранее. Лига Смеха 2020 будет выходить онлайн еженедельно по пятницам.

Съемки отборочного фестиваля Лиги Смеха 2020 традиционно прошли в Одессе в январе. На него зарегистрировались рекордные 227 команд из 6 стран и 70 городов. Только в результате были выбраны 18 лучших, который в итоге, будут бороться за 14 мест в сезоне. Пока что неизвестны все названия команд, которые прошли в шоу, но кое-какие все же всплыли.

Лига смеха 6 сезон - тренеры

Певица Наталья Могилевская;

Певец Владимир Дантес;

Певица Надя Дорофеева;

Актеры Станислав Боклан;

Артист Юрий Ткач;

Ведущией Игорь Ласточкин

Актер Гарик Бирча;

Изначально планировалось, что документальный фильм выйдет в эфир 28 февраля, а первая и вторая часть сезона — 6 и 13 марта соответственно. Перенос эфиров Лиги Смеха связан с изменениями в эфирной сетке телеканала 1+1.

Лига Смеха 6 сезон - команды / Квартал 95

Лига Смеха 6 сезон - команды

сборной города Львов .

. Лови кураж

Короли турбаз

Нос

Мам, я еще 15 минут погуляю и вернусь. Жди меня

Х.П.З.Я.

Млеко

Моя провинция

Как по маслу

Свой формат

Олег Вояж

Город

Наш Формат

СМТ

7 * Я

Любимый город

Ого (Город Грехов)

Кроме того, будет команда-Джокер, о которой пока не говорят.

Что будет в 1 выпуске 6 сезона Лиги Смеха - смотрите и читайте с 6 марта в 20:45 на 1+1 и на Главреде.