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Лига Смеха 6 сезон: дата выхода и тренеры

28 февраля 2020, 18:47

На украинском ТВ стартует 6 сезон Лиги Смеха. Кто сыграет в Лиге Смеха в 2020 году, какие тренеры будут в 6 сезоне, и какие команды прошли в Лигу Меха - читай на Главреде.

Лига смеха 6 сезон - дата выхода, команды и тренеры
Лига смеха 6 сезон - дата выхода, команды и тренеры / Квартал 95

Новый 6 сезон Лиги Смеха 2020 выходит в Украине. Дата выхода Лиги Смеха 2020 назначена на 6 марта. Первый выпуск 6 сезона выйдет традиционно вечером в пятницу.

В первом Выпуске Лиги Смеха покажут первую половину зимнего кубка, который проходил ранее. Лига Смеха 2020 будет выходить онлайн еженедельно по пятницам.

Съемки отборочного фестиваля Лиги Смеха 2020 традиционно прошли в Одессе в январе. На него зарегистрировались рекордные 227 команд из 6 стран и 70 городов. Только в результате были выбраны 18 лучших, который в итоге, будут бороться за 14 мест в сезоне. Пока что неизвестны все названия команд, которые прошли в шоу, но кое-какие все же всплыли.

Лига смеха 6 сезон - тренеры

  • Певица Наталья Могилевская;
  • Певец Владимир Дантес;
  • Певица Надя Дорофеева;
  • Актеры Станислав Боклан;
  • Артист Юрий Ткач;
  • Ведущией Игорь Ласточкин
  • Актер Гарик Бирча;

Изначально планировалось, что документальный фильм выйдет в эфир 28 февраля, а первая и вторая часть сезона — 6 и 13 марта соответственно. Перенос эфиров Лиги Смеха связан с изменениями в эфирной сетке телеканала 1+1.

Лига Смеха 6 сезон
Лига Смеха 6 сезон - команды / Квартал 95

Лига Смеха 6 сезон - команды

  • сборной города Львов.
  • Лови кураж
  • Короли турбаз
  • Нос
  • Мам, я еще 15 минут погуляю и вернусь. Жди меня
  • Х.П.З.Я.
  • Млеко
  • Моя провинция
  • Как по маслу
  • Свой формат
  • Олег Вояж
  • Город
  • Наш Формат
  • СМТ
  • 7 * Я
  • Любимый город
  • Ого (Город Грехов)

Кроме того, будет команда-Джокер, о которой пока не говорят.

Что будет в 1 выпуске 6 сезона Лиги Смеха - смотрите и читайте с 6 марта в 20:45 на 1+1 и на Главреде.

Лига смеха новости шоу бизнеса Вечерний квартал
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