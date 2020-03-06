Лига смеха 6 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 06-03-2020

Лига Смеха 2020 1 выпуск смотреть онлайн 06-03-2020 / Квартал 95

Премьера нового сезона 6 Лиги Смеха прошла 6 марта на 1+1 в 20:25. Что показали в 1 выпуске Лиги Смеха 2020, и какие команды выступили в первой половине Зимнего кубка 2020? Кто стал новыми тренерами, и про кого больше всего шутили участники - читайте и смотрите на Главреде.

Ведущим Лиги Смеха 2020 остается Евгений Кошевой, который заменил Владимира Зеленского, который стал президентом Украины.

Команды-новички этого сезона тоже не ударят в грязь лицом и будут уверенно удивлять зрителей и бороться за внимание звезд в креслах. Так, участницы женской сборной Олег Вояж прямо на сцене признаются в любви сразу двум тренерам, а беларусы из команды Короли турбаз выступать будЧитайте такжеЛига Смеха 6 сезон: дата выхода и тренерыут стоя на родной землей, в буквальном смысле этого слова. Но, наверное, самым шокирующим выступлением в программе станет перфоманс от команды Радужный енот, участники которой выйдут на сцену с шокерами!

Всего в игре игре примут участие 18 команд, из которых в сезон пройдут 14. Из старичков проекта в Гала-концерте выступят Наш формат, Моя провінція, Млека и Как по маслу. Причем команды удивят не только новыми форматами, но и нестандартными миниатюрами. К примеру, Наш формат покажет с пародию на Зеленского во время отпуска, а Моя провінція раскроет секрет неудачных ролевых игр супругов.

Лига смеха 6 сезон 1 выпуск смотреть онлайн видео Зимний кубок - первая часть 06-03-2020:

Все выпуски Лиги Смеха 2020 будут выходить по пятницам в 20:25 на 1+1. Смотреть онлайн выпуски Лиги Смеха 6 сезон также можно будет на Главреде.