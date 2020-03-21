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Холостяк 10 сезон 3 выпуск 20-03-2020 - кто ушел

21 марта 2020, 12:00

Третий выпуск 10 сезона Холостяка прошел 20 марта. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участниц, кого выбрал Холостяк - читай на Главреде.

Холостяк 2020 3 выпуск - кто ушел
Холостяк 2020 3 выпуск - кто ушел / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк во третьем выпуске 20 марта провел сразу три свидания за неделю, но и на церемонии роз выгнал сразу троих девушек, причем одну из них - досрочно, после личного разговора.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Кто ушел по решению холостяка в третьем выпуске Холостяк 2020 - читай на Главреде.

На Церемонии роз в третьем выпуске Холостяка 2020, Максим перед началом откровенно поговорил сразу с тремя девушками - Даной, Алиной, и Аней.Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 20-03-2020 - интимное свидание Причем, после разговора сразу же отправил домой Дану - это она при первой их встречи она уложила Макса, и сделала ему шикарный массаж. Девушка рассчитывала, что он оценит ее таланты.

С Аней и Алиной у Макса были свидания. Однако, пообщавшись с обеими девушками, молодой человек оставил на церемонии роз их на самый конец. В итоге, он выбрал Алину, а Аня поехала домой.

Дана

Холостяк 2020 участницы - Дана
Холостяк 2020 участницы - Дана / СТБ

Возраст: 21

Знак зодиака: Рак

Город: Днепр

Семья: мама Жанна Анатольевна временно не работает. Сестра Маргарита – косметолог в студии красоты.Читайте такжеХолостяк 10 сезон: Список участниц и их биографии

Образование: Днепропетровское медицинское училище (фельдшер).

Чем занимается: массажист-реабилитолог в своей студии красоты.

Хобби: верховая езда.

Цель в жизни: мечтает построить крепкую семью, где муж и жена – партнеры, которые вместе развиваются и идут в одном направлении. Стремится быть реализованной, интересной женщиной для своего мужчины. Хочет открыть свой реабилитационный центр и помогать людям.

Идеал мужчины: по словам Богданы, идеалом мужчины для нее будет будущий муж.
 

Алена

Холостяк 2020 участницы - Алена
Холостяк 2020 участницы - Алена / СТБ

Возраст: 25

Знак зодиака: Рыбы

Город: Харьков

Семья: мама Оксана Павловна — разнарядчик в ХарьковГорЛифт.

Образование: ХНПУ им. Г.С. Сковороды (информатика).

Чем занимается: IT-хантер (фриланс рекрутер, HR-менеджер).

Хобби: фотография, моделинг, pole dance, exotic dance.

Цель в жизни: создать крепкую семью, встретить любимого человека. Реализовать себя как фотографа.

Идеал мужчины: заботливый, решительный, высокий, брюнет, с хорошим чувством юмора.

Аня

Холостяк 2020 участницы - Аня
Холостяк 2020 участницы - Аня / СТБ

Возраст: 26

Знак зодиака: Стрелец

Город: Киев

Семья: Родители — Алла Николаевна и Владимир Анатольевич – работают менеджерами.

Очень близка со своими родителями. Они – самые близкие друзья Ани.

Образование: КНУ имени Тараса Шевченко (юриспруденция).

Чем занимается: юрист.

Хобби: музыка, плавание.

Цель в жизни: счастливая крепкая семья.

Идеал мужчины: умный, заботливый, вежливый, преданный, ответственный, искренний, внимательный молодой человек с хорошим чувством юмора.

Холостяк 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн видео 20-03-2020 кто ушел:

Все новые выпуски холостяка смотрите онланйн по пятницам в 19-00, и читайте и смотрите обзоры на Глаареде.

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