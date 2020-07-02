Atlas Weekend Days 2020 - что будет на концерте вместо фестиваля

Организаторы Atlas Weekend нашли выход из ситуации, в которую их поставил карантин,и пообещали провести Atlas Weekend Days 2020 -в начале июля 2020.
Atlas Weekend Days - онлайн-концерт, который заменит несостоявшийся Atlas Weekend. Все будет проходить онлайн и посмотреть можно будет на ютубе.
Atlas Weekend Days будут проходить с 7 по 12 июля.
"Atlas Weekend - это не только локация, сцены и артисты. Это каждый из нас, это невероятная атмосфера шестидневного нон-стоп праздника и единения фестивальники со всей страны и даже мира. И мы не можем оставить тебя без ярких фестивальных эмоций этого года! Поэтому присоединяйся к Atlas Weekend Days с 7 по 12 июля!", - говорится в официальном сообщении организаторов.Читайте такжеAtlas Weekend отменили - новая дата проведения фестиваля
Пока сейчас нет точного списка артистов, но программа будет такой: выступления топ-артистов, прямые включения в самых неожиданных форматах, спец. проекты от партнеров, множество активаций и приятных подарков.
Atlas Weekend Days программа и и график выступлений
- 7 июля - Atlas Weekend.Радиоверсия: Бумбокс и Alyona Alyona с live-концертом на Хит ФМ
- 10 июля - Atlas Weekend Virtual stage
- 11 июля - Космический Weekend на М1
- 12 июля - диванные шоу Atlas Memories на MEGOGO Live
Первый розыгрыш - 10 нереальных гифт-паков, уже начался, и пройдет 9 июля. Все подробности организаторы описали на своих страницах в соцсетях.