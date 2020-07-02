Atlas Weekend Days 2020 - что будет на концерте вместо фестиваля

Atlas Weekend Days 2020 - когда смотреть / Atlas Weekend

Организаторы Atlas Weekend нашли выход из ситуации, в которую их поставил карантин,и пообещали провести Atlas Weekend Days 2020 -в начале июля 2020.

Atlas Weekend Days - онлайн-концерт, который заменит несостоявшийся Atlas Weekend. Все будет проходить онлайн и посмотреть можно будет на ютубе.

Atlas Weekend Days будут проходить с 7 по 12 июля.

"Atlas Weekend - это не только локация, сцены и артисты. Это каждый из нас, это невероятная атмосфера шестидневного нон-стоп праздника и единения фестивальники со всей страны и даже мира. И мы не можем оставить тебя без ярких фестивальных эмоций этого года! Поэтому присоединяйся к Atlas Weekend Days с 7 по 12 июля!", - говорится в официальном сообщении организаторов.Читайте такжеAtlas Weekend отменили - новая дата проведения фестиваля

Atlas Weekend Days - дата и график выступлений / Atlas Weekend

Пока сейчас нет точного списка артистов, но программа будет такой: выступления топ-артистов, прямые включения в самых неожиданных форматах, спец. проекты от партнеров, множество активаций и приятных подарков.

Atlas Weekend Days программа и и график выступлений

7 июля - Atlas Weekend.Радиоверсия: Бумбокс и Alyona Alyona с live-концертом на Хит ФМ

10 июля - Atlas Weekend Virtual stage

11 июля - Космический Weekend на М1

12 июля - диванные шоу Atlas Memories на MEGOGO Live

Первый розыгрыш - 10 нереальных гифт-паков, уже начался, и пройдет 9 июля. Все подробности организаторы описали на своих страницах в соцсетях.