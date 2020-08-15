Чак Норрис записал сообщение Александру Лукашенко

Чак Норрис / кадр из к.ф. Одинокий волк Маккуэйд

Американский актер боевиков и культовій герой мэмов Чак Норрис записал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В видео он вспоминает шутку в стиле мэмов о себе и обещает заставить плакать "Мистера Таракана", если он не прекратить делать, что делает сейчас.

Видео стало вирусным, и разошлось по сайтам и форумам.

"Привет, тут Чак Норрис. Я бы хотел сказать пару слов Саше, с никнеймом "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан". Вы знаете, что когда я нарезаю лук, то плачет лук, а не я. Так что, если Вы не прекратите то, что делаете сейчас, то я приеду в одну из Ваших резиденций и заставлю Вас плакать", - говорит Чак Норрис.

После этого идет нарезка "Чак Норрис отстреливает глупых людей"

Чак Норрис обратился к Александру Лукашенко:

Эта фраза про то, что "когда я режу лук, то плачет он" является отсылкой к популярным фразам-шуткам о суперсопособностях Чака Норриса, которые остаются популярными уже много лет благодаря брутальным ролям Чака Норриса в боевиках.

К слову, сам актер принимает позитивно данное искусство, и даже сыграл очередную подобную роль в одном из фильмов Неудержимые, где сам перебил целую роту солдат и взорвал танк.

Вероятно, видео сделано с помощью сайта, на котором знаменитости за определенную плату записывают видеообращения с указанным текстом. Цены посланий варьируются от ста долларов до нескольких тысяч.

Ранее на протесты против Александра Лукашенок отреагировали американские актеры Марк Руффало и Джаред Лето.