Еще один звездный актер Голливуда поддержал протесты в Беларуси

Марк Руффало поддержал беларусов / Reuters

Американский актер Марк Руффало, известный не только актерской карьерой, но и тем, что он активно принимает участие в общественной жизни, высказался в поддержку населения Беларуси, которое протестует против результатов выборов президента в 2020 году.

Марк Руффало написал о своих чувствах в Twitter.

"Вот как выглядит демократия", – лаконично написал в публикации Руффало.

Он опубликовал в соцсети материал BBC, в котором говорится о тысячах белорусских женщин, которые вышли на улицы с целью осуждения репрессий со стороны властей. Женщины начали формировать "цепи солидарности" и требуют прекратить произвол.

Ранее решение противостоять результатам выборов в Беларуси поддержал Джаред Лето.