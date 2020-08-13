Джаред Лето отреагировал на протесты в Беларуси

Джаред Лето / Reuters

Американский музыкант и актер Джаред Лето поддержал белорусов, который протестуют против результатов выборов президента Беларуси, который в ответ избивает и расстреливает их руками полиции.

Джаред Лето в своем Instagram высказал поддержку протестующим.

"Мы с тобой, Беларусь!", - пишет кумир миллионов.

В своем stories он показала кадры с протестов, которые продолжаются со времени выборов в Беларуси.

Напомним, что до этого россиянин Гарик Харламов высказался об Александре Лукашенко, а народный артист Украины дирижер Владимир Спиваков отказался от награды, врученной ему Лукашенко.