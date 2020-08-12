Народный артист Украины отказался от награды Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Башкирский и российский дирижер Владимир Спиваков, который получил три государственные награды в Украине, в том числе, народный артист Украины в 1999 году, жестко отреагировал на решение Лукашенко разгонять протестующих.

Дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил Александр Лукашенко в 2014-м году.

Спиваков не стал скрываться, а написал открытое письмо Александру Лукашенко, в котором объявил, что отказался от ценностей белорусского лидера.

"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", - написал Спиваков.

Орден Франциска Скорины выдается за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, а также в деле защиты человеческого достоинства и прав граждан.

Напомним, что три кандидата в президенты Беларуси не признали победу Лукашенко и выдвинули требование