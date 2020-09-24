Джиджи Хадид родила и показала трогательное фото дочки

Джиджи Хадид / Instagram

22- летняя Джиджи Хадид показала трогательное фото с крошечной дочкой и рукой ее биологического 27-летнего отца Зейна Малика.

Джиджи Хадид отметила, что родила на выходных - 19-20 сентября, но не назвала имя дочки в Instagram.

"Наша девочка присоединилась к нам в этот мир на выходных, и она уже изменила наш мир. Такая влюбленная", - пишет Джиджи Хадид.

Джиджи Хадид показала дочь / Instagram

Зейн Малик тоже прокомментировал рождение дочки - он рассказал о своей любви и благодарности.

"Наша малышка здесь, здоровая и красивая. Попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человечку, выше моего понимания. Благодарен за то, что узнал ее, горжусь тем, что назвал ее своей, и благодарен за жизнь, которую мы проживем вместе", - написал он.

Зейн Малик показала фото с дочкой / Instagram

Пару в инстаграм все поздравляют с рождением дочери и желают всевозможных приятностей и нежностей родителям и дочке.