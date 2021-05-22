Евровидение 2021 финал: как голосовать за участников - инструкция

Евровидение 2021 - как и когда голосовать в финале / Instagram

В Роттердаме 22 мая проходит финал музыкального конкурса Евровидение 2021.

Порядок голосования будет таким же, как и в предыдущие четыре года. Каждая страна получит два набора баллов по 1,2,3,4,5,6,7,8,10 и 12 баллов. По одному комплекту для жюри каждой страны и по одному комплекту для телеголосования от зрителей каждой страны .

Каждая из 39 стран-участниц Евровидения в этом году будет голосовать.

В каждой стране есть национальное жюри, которое поставило один набор из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 12 баллов, и потом спикер будет зачитывать результаты.

В каждой стране будет телеголосование, результатом которого также будет набор из 1,2,3,4,5,6,7,8,10 и 12 баллов.

Сначала представляют баллы жюри от всех стран. Потом баллы за телеголосование будут объединены и начислены вместе.Читайте такжеВ Роттердаме проходит финал Евровидения 2021: смотреть онлайн-трансляцию

Телеведущие и национальное жюри имеют равный вес при голосовании.

Национальное жюри проголосовало вчера вечером (пятница, 21 мая) во время второй генеральной репетиции, но результаты не разглашаются.

Евровидение 2021 финал - голосование

Если две страны имеют одинаковые баллы, лучшей из них будет песня, набравшая баллы из наибольшего числа стран.

Если связанные песни получили баллы из одного и того же числа стран, наибольшее количество 12-балльных оценок будет решающим. Если победитель по-прежнему не может быть определен с помощью этой процедуры, решающим фактором является количество начисленных десяти баллов. При необходимости, этот метод должен продолжаться до тех пор, пока не будет учтено, сколько раз было начислено одно очко.

Голосование будет доступно в течении 15 минут после оглашения ведущими.

Отдать голос в поддержку своего фаворита можно будет тремя способами:

через специальное приложение для смартфона;

отправив СМС с номером страны;

позвонив по телефону 7576.

Напомним, смотреть онлайн Евровидение 2021 можно на сайте канала UA: Перший