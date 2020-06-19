Умер знаменитый хоббит из Властелина колец

Британский актер сэр Иэн Холм скончался на 89 году жизни.
Причиной смерти стало заболевание, связанное с болезнью Паркинсона.
Иэн Холм умер в госпитале. По данным СМИ, в тот момент с ним находились члены семьи и персонал больницы.
Иэн Холм – биография
Родился Иэн Холм Катберт в городе Гудмэйзе 12 сентября 1931 года.
Образование получил в Королевской академии драматического искусства, куда поступил в 1950 году.
За вклад в развитие искусства королева Елизавета II посвятила Иэна Холма в рыцари и даровала ему дворянское звание в 1998 году.
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Иэн Холм – фильмография
Холм много играл в британских театрах и в кино. В частности, Холм прославился своими ролями в таких фильмах, как:
- Властелин колец и Хоббит,
- Чужой,
- Пятый элемент,
- Послезавтра и др.
За роль в фильме Огненные колесницы (1981) его номинировали на Оскар.
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