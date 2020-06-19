Умер знаменитый хоббит из Властелина колец

Иэн Холм умер - причина смерти, биография, фильмы / GettyImages

Британский актер сэр Иэн Холм скончался на 89 году жизни.

Причиной смерти стало заболевание, связанное с болезнью Паркинсона.

Иэн Холм умер в госпитале. По данным СМИ, в тот момент с ним находились члены семьи и персонал больницы.

Иэн Холм – биография

Родился Иэн Холм Катберт в городе Гудмэйзе 12 сентября 1931 года.

Образование получил в Королевской академии драматического искусства, куда поступил в 1950 году.

За вклад в развитие искусства королева Елизавета II посвятила Иэна Холма в рыцари и даровала ему дворянское звание в 1998 году.

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Иэн Холм – фильмография

Холм много играл в британских театрах и в кино. В частности, Холм прославился своими ролями в таких фильмах, как:

Властелин колец и Хоббит,

Чужой,

Пятый элемент,

Послезавтра и др.

За роль в фильме Огненные колесницы (1981) его номинировали на Оскар.

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