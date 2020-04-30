Перчатки, антисептик и дверь - как обезопасить себя в магазине

Юлия Панкова / Пресс-служба

Чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Ведущая программы Ревизор Карантин 2020 Юлия Панкова просит украинцев обязательно надевать в магазин не только маски, но и резиновые перчатки.

"Мы с командой каждую неделю проводим ревизии супермаркетов. И с помощью люминометра, который определяет степень загрязнения чистых, на первый взгляд, поверхностей, проверили все, к чему вы прикасаетесь руками. Трудно даже представить, какой уровень загрязнения имеют входные двери, упаковки продуктов, корзины, тележки, весы, кассовые ленты и деньги!", – рассказывает Юля Новому каналу.

Поэтому ведущая рекомендует выбирать маркеты с раздвижными дверями.

"Чтобы на один контакт с предполагаемыми микробами на двери было меньше. Или же открывайте двери локтем или влажной салфеткой", – говорит Юля.

В большинстве супермаркетов стоят дезинфекторы для посетителей. Юля советует ими пользоваться.

"На случай, если их нет, носите небольшой дезинфектор с собой. Ведь перчатки необходимо обрабатывать после любого контакта с поверхностями", – говорит ведущая.

А еще Юля советует использовать безналичный расчет.

"Во время ревизии столичного супермаркета я нарочно на кассе рассчиталась наличными. Чтобы проверить, сколько грязи содержится на деньгах. Люминометр показал более шестисот единиц при допустимых 30-ти. Только представьте, какие грязные купюры вы держите в руках. Если у вас есть карточка, рассчитывайтесь ней, чтобы уменьшить контакт с наличными", - рассказала она Новому каналу.

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