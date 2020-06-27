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Собчак показала шрамы и сломанный нос крупным планом

Ксения Собчак сразу после перелома носа поехала снимать видео в Среднеуральский женский монастырь, и крупным планом показала свои шрамы.

27 июня 2020, 14:54
Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак поехала снимать Схиигумена Сергия в Среднеуральский женский монастырь на следующий день после операции на носу. Телеведущая и журналистка хотела показать, попа, который захватил монастырь, но в итоге, на нее и съемочную группу напали.

На видео, которое сняла сама Собчак, она рассказала, что одному из ее команды сломали руку, камеру с материалами разбили, ее ударили, и изгнали из монастыря, не просто препятствую журналисткой деятельности, а игнорируя даже Уголовный кодекс. Читайте такжеКсения Собчак сломала нос и перенесла срочную операцию

Ведущая телешоу Осторожно, Собчак! приехала в монастырь на "Мерседесе" и после переговоров с охраной зашла на территорию монастыря. Защитной маски на лице Ксении не было, так что все присутствующие удостоверились — нос у нее действительно поврежден и выглядит распухшим.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / кадр из видео
Ксения Собчак
Ксения Собчак / кадр из видео

Когда она снимала себя, то показала даже шрамы, заклеенные пластырем. Накладывать гипс, как это обычно бывает при такой травме, ей не стали. Медики заклеили место повреждения пластырем телесного цвета.

"На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова", - цитирует Собчак телеграм-канал НеМалахов.

Съемочная группа вызвала полицию.

"Лена успела снять и как заломали и стали бить Сергея, отобрали камеру, и как толкнули на землю меня, и как били Филиппа, бывшего послушника. Он рассказал нам историю, которую мы расследуем. Над ним, когда он был ребенком, издевались, когда он был подростком в монастыре", - эмоционально сообщила Собчак.

Напомним, что отстраненный от проведения служб схиигумен РПЦ Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, поддерживаемый своим "приходом". К нему вызывали даже полицию, но церковники держат территорию под охраной, и не гнушаются использовать силу.

Ксения Собчак РПЦ новости шоу бизнеса новости России
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