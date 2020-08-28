На Моргенштерна подали в суд в Москве

Моргенштерн / Instagram

Рэпер Моргенштерн отличается скандальным поведением, как в жизни, так и в своих клипах, показывая свое богатство и развратную жизнь. Однако, о вкусах никто не спорил до тех пор, пока в одном из интервью рэпер не назвал школы "домиками, из которых выходят рабы".

Это возмутило российского певца, и российского учителя, который также обвинил Моргенштерна в том, что он призывает детей к алкоголизму и отказу от образования, пишет Starhit.

Певца Юрия Семеняка оскорбили заявления и поведение Моргенштрена. Он записал видео, в котором осудил Моргенштерна. К нему неожиданно примкнул школьный учитель Артем Васильевых. Вместе они решили найти управу на певца-беспредельщика.

"Васильевых предложил засудить Алишера. Мы встретились на этой неделе и накатали иск в суд. Причина понятна — систематическое захламление мозгов и дезориентация подростков. Мы не морализаторствуем, просто реально достало. Должна прозвучать и иная точка зрения", — уверен Семеняк

Основной аргумент, кроме не слишком стандартного и развратного поведения Моргенштерна - что подростки нынче слишком подвержены влиянию кумира, ну и столь нестандартное поведение Моргенштерна может нести крайне негативное влияние на его поклонников.

"Мы, педагоги среднего образования, работаем с каждым из детей по семь лет, делаем все, чтобы дать им необходимые знания, подготовить к реальной жизни. Однако под влиянием пропаганды Моргенштерна дети, ослепленные блеском его побрякушек и кадрами сладкой, раскрепощенной жизни, теряют интерес к учебе", — уверен учитель.

Вторым ответчиком по делу неожиданно стала Анна Кузнецова — Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка. Они таким образом намерены добиться от нее принятия мер по ограничению доступа к творчеству Моргенштерна.

Ну и "вишенка на торте" - взыскание с рэпера за его кулон с логотипом Playboy стоимостью в 3 миллиона рублей, а вырученные средства потратить на популяризацию среднего образования в России.

Напомним, что Моргенштерн в начале карьеры рассказывал, как его самого отчислили из университета за неподобающее поведение.