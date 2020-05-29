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Психология и бизнес - какие книги читает эксперт Кохання на виживання Олег Кензов

29 мая 2020, 16:57

Эксперт шоу Кохання на виживання Олег Кензов успел перечитать массу книг для своей профессии психолога. Он признался, что рекомендует почитать для начала.

Олег Кензов
Список книг от Олега Кензова / Новый канал

Большинство считает, что книги по психологии и бизнесу скучны. Ведущий реалити Кохання на виживання Олег Кензов убеждает в обратном. Новый канал готовит новые выпуски проекта, но пока они еще не вышли онлайн, эксперт дал несколько советов для тех, кто интересуется психологией. По образованию Олег Кензов психолог, и во время учебы ему пришлось прочитать много книг. По словам ведущего, для познания психологических аспектов этого мира необходимо разобраться в психологии человека.

Для начала он рекомендует познать себя через любовь с книгой Искусство любви. Для бизнеса и повседневности у него тоже есть текст.

"О бизнесе начинайте думать после усвоения азов финансовой грамотности. Обязательно прочтите Самый богатый человек в Вавилоне, – советует Олег.

Искусство любви, Эрих Фромм

"Эрих Фромм – самый любимый мой психолог. Рекомендую прочитать книгу "Искусство любви". Мы все хотим, чтобы нас любили. Как часто мы перед сном мечтаем встретить того единственного человека, чтобы наконец объединиться в вечной любви? И нужно не только мечтать, но и учиться любви. Собственно, о работе над чувствами и рассказывает Эрих", – говорит Олег.Читайте такжеПервое свидание с парнем - чего нельзя делать ни в коем случае

Книга Искусство любви состоит из двух частей: теоретической и практической. Автор системно подходит к вопросу любви, поэтому сначала он подробно анализирует все ее теоретические аспекты. Приводит несколько классификаций чувства: любовь между родителями и детьми, братская любовь, материнская, эротическая, любовь к себе и Богу. В прикладной части дает конкретные советы, как воспитать в себе способность любить.

Самый богатый человек в Вавилоне, Джордж Клейсон

"Запомнил много хороших советов и выражений." Не делай бизнес по добыче алмазов с каменщиком" – фраза, которая меня поразила больше всего! Очень полезное пособие для тех, кто планирует иметь собственный бизнес! Читайте ее и записывайте!", – рассказывает певец и ведущий.

Теперь вместо золотых монет – бумажные купюры и карты для выплат. Но неизменными остались законы денег. Еще древние вавилоняне знали, как зарабатывать и приумножать состояние. Так они превратили свой город в самый богатый в мире. Благодаря книге Самый богатый человек в Вавилоне каждый может открыть для себя законы денег. Этот сборник притч еще называют пособием по финансовой грамотности.

Напомним, что недавно Олег Кензов предложил ответить на 5 вопросов, чтобы понять, готовы ли вы к серьезным отношениям.

Новый сезон Кохання на виживання будет вести Олег Кензов. Скоро Новый канал представит новые выпуски проекта о решении проблем и конфликтов у пар.

Новый канал Олег Кензов психология новости шоу бизнеса
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